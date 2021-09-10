Абдывахап Нурбаев, депутат ЖК: «Пиар это или нет, наше дело – писать законы»

Вторая цель в проекте – награждение 3-месячной зарплатой учителей, чьи ученики заняли 1, 2, 3 места на республиканской или международной олимпиаде.



— Вы инициируете вопрос выделения крупной суммы денег учителям, которые отработали в общеобразовательных школах не менее 10 лет. Почему эти деньги не выдаются тем, кто проработал 20-30 лет?

— В этом году результаты общереспубликанского теста ребят, подавших документы на факультет педагогики составили 130-140 баллов. Значит, сильная молодежь, получившая 180-200 баллов не хочет работать по такой специальности. Основная цель закона – стимулировать молодежь, повысить статус профессии педагога. У них появится надежда: «Буду давать знания школьникам и через 10 лет куплю жилье». Сумма составляет 1 млн сомов. Вторая цель в проекте – награждение 3-месячной зарплатой учителей, чьи ученики заняли 1, 2, 3 места на республиканской или международной олимпиаде. Учителя готовят школьника к олимпиаде, во внеурочное время. Их труды не должны быть напрасными. Мы хотим, чтобы у молодых людей, окончивших учебу в 23 или в 24, была вера в то, что через 10 лет они купят себе жилье. У большинства отбывших на миграцию граждан основной целью является приобретение жилья. Они даже не в состоянии выплатить первоначальный взнос в 20-30% по ипотеке. Основной проблемой учителей в регионах остается жилье. Они говорят: «С такой зарплатой мы жилье себе не купим».

— Так какая сумма в целом потребуется на реализацию этой идеи?

— Пока что точная сумма не определена. Отправили запрос в Министерство образования. Полного подсчета еще не было.

— В бюджете же нет денег или в проекте указаны источники финансирования?

— С 2022 года число депутатов сократится со 120 до 90. Это позволит сэкономить деньги. Есть указ президента о сокращении правительства, местных органов, аппарата президента на 30%. Если сэкономленные деньги направить на образование, учителей, то денег хватит.

— Не является ли эта инициатива предвыборным пиаром, желанием пополнить очки?

— Пиар это или нет, наше дело – писать законы. Мы выполняем свою работу. Все остальное решится в зависимости от того, как нам удастся договориться с правительством.

Источник: газета «Азия news» №35 от 09.09.2021 / стр. 7, gezitter.org