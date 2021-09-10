Предвыборные союзы: Мырзакматов и Исабеков

Партия Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги» объявила, что «различные силы должны объединиться, чтобы добиться единства народа и страны»
Лидер общественного движения «Народный контроль» Кубанычбек Исабеков и бывший мэр города Оша Мелис Мырзакматов решили вместе пойти на парламентские выборы.
Партия Мелиса Мырзакматова «Улуттар биримдиги» объявила, что «различные силы должны объединиться, чтобы добиться единства народа и страны»
«Партия готова объединиться со всеми политическими силами, переживающими за будущее Кыргызстана. Нам не важно, у кого какие взгляды, для нас важнее единство народа и страны. Сейчас не время спорить, не время делиться на своих и чужих. Не принципиально – кто откуда родом», – говорят представители партии.
Отмечается, что члены партии пока еще не собирались на съезд.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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