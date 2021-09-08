Сообщила об эпидемии правового хаоса

Одна из известных юристов Кыргызстана Сания Токтогазиева заявила, что страна переживает эпидемию правового хаоса.
По ее мнению, спешно принятые законы существенно повлияли на правовую систему.
«В Кыргызстане царит эпидемия правового хаоса. Осуществляют ее управленцы сегодняшнего режима под видом «правовой реформы». Законы принимаются в авральном режиме, их спешно инвентаризуют. Это может таить в себе опасность для нашей правовой системы. К сожалению, большинство юристов вместо того чтобы остановить царящий беспредел, сознательно вносят свой «вклад» в разрушение правовой системы Кыргызстана», — сказала юрист.
Насколько правдивы слова С. Токтогазиевой? Действительно ли мы переживаем правовой хаос? Что скажут на это юристы власть имущих? Вряд ли можно отмалчиваться. Подождем, может власти что-то скажут.
Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2021 / стр. 5, gezitter.org
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