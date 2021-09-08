Феликс Кулов предложил изменить Закон "О выборах" ради Конституции и женщин

Экс-премьер-министр Феликс Кулов предложил внести поправки в Закон "О выборах" для того, чтобы сохранилась женская квота в Жогорку Кенеше.

Об этом он сообщил Kaktus.media, комментируя предстоящие парламентские выборы.

Напомним, что в выборном законодательстве прописана обязательная квота, гарантирующая представленность обоих полов (в Законе "О выборах" прописано, что в партийном списке кандидатов в депутаты должно быть не более 70% лиц одного пола, и при этом разница в очередности в списках мужчин и женщин не должна превышать трех позиций). Но некоторые депутаты ЖК достаточно негативно воспринимают данную норму.

"К сожалению, депутаты действующего парламента проигнорировали наши многочисленные предложения при принятии Закона "О выборах". Наша Конституция гарантирует женщинам, наряду с мужчинами, равные права и свободы и равные возможности для их реализации", - напомнил Кулов.

При этом политик придерживается мнения, что норма о 70-процентной квоте находится в явном противоречии с Конституцией.

"Мы ранее предлагали данную норму сохранить, но при этом отметить, что для женщин должно быть сделано исключение, и разрешить не ограничивать их количество. То есть минимальное число кандидатов-женщин может быть не меньше трети, а максимальное - столько, сколько решит съезд политической партии. Но наши "депутаты-жентильмены" это предложение даже не стали рассматривать", - рассказал Кулов.

Выход из данной ситуации представляется очень простой: времени у депутатов предостаточно, чтобы быстро внести соответствующие изменения в закон о выборах и тем самым не допустить нарушения Конституции.

Так, предлагается внести небольшое уточнение в принцип голосования - разрешить ставить отметку в нескольких квадратах в бюллетене, а не в одном, как сейчас.

"Таким образом он сможет проголосовать за нескольких кандидатов, в том числе и за женщин, которые априори находятся в более сложной ситуации по сравнению с мужчинами, учитывая нашу ментальность", - предложил Кулов.

Он предположил, что не все депутаты поймут его правильно, тем более некоторые из них хотели убрать норму даже об одной трети представительства для лиц другого пола.

"Но моя цель не в том, чтобы кому-то понравиться, речь идет о приведении закона в соответствие с Конституцией", - заключил политик.



Парламентские выборы пройдут 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша будут избраны по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу. Еще 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Всего в обновленном ЖК следующего созыва будет 90 депутатов.





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