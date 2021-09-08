Дастан Бекешев предложил выплатить премию гражданам, сообщившим о попытках подкупа на выборах

Бишкек, "Саясат. kg". Дастан Бекешев сообщил, что сделал обращение к президенту Садыру Жапарову, где предложил выплатить премию гражданам, сообщившим о фактах подкупа.
«Я попросил у президента использовать все возможности для проведения честных выборов. Во-первых, избирателей нужно стимулировать в борьбе с подкупом голосов. Такой метод использует кабинет министров в борьбе с коррупцией. Во-вторых, всем нужно дать сигнал – никто не имеет право прикрываться именем президента или власти, чтобы продвигать свою партию», – сказал Бекешев.
Кроме того, если парламентские выборы пройдут честно, то Садыр Жапаров может остаться в истории как первый президент, проведший выборы без подкупов и административного ресурса.
Депутат предложил выплатить 10 тысяч сомов гражданину, сообщившему о подкупе голосов. Партии не смогут предложить такую сумму за голос, поэтому гражданам будет выгоднее сдать подкупающих, нежели продать свой голос.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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