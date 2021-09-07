Ахматбек Келдибеков, общественный деятель: «За тридцать лет разбазарили и съели накопленное до этого богатство»

Одна из причин связана с «демократией», которую мы импортировали, начали всех избирать, и главу сельской управы, и директора школы.



— Господин Ахматбек, какие перемены пережила интеллигенция за 30 лет?

— Ныне появились те, кто говорят: «За 30 лет ничего не произошло». Я категорически с ними не согласен. Мы основали самостоятельное государство. Хорошо или плохо, но мы работали. За тридцать лет разбазарили и съели накопленное до этого богатство. Было и хорошее, и плохое. Хотим мы того или нет, такова наша история. Сегодня вся интеллигенция сидит дома и читает книги, не хочет высказывать свое мнение, так как никто слушать не будет при охлократии. Интеллигенция начиналась с села. Можно было следить за заведующей детским садом, школьным учителем, библиотекарем, брать пример с того, как они одеваются, ходят, ведут себя, разговаривают…

— А как мы их потеряли?

— Одна из причин связана с «демократией», которую мы импортировали, начали всех избирать, и главу сельской управы, и директора школы. Избирали тех, у кого было больше родственников, кто был влиятельней, вне зависимости от их образования, квалификации, так мы и потеряли интеллигенцию. Хочу озвучить горькую правду: сегодня насчитывается 200 тысяч госслужащих, 500 тысяч пенсионеров, в те 200 тысяч входят учителя, врачи и т.д. У нас около миллиона детей до 11 класса. Было у нас около 200 тысяч частных предпринимателей. Сейчас их число резко сократилось. Около 1 млн 300 тысяч соотечественников находятся за границей, чтобы прокормить своих детей. Те, кто сегодня ничего не смыслят в политике и в законах, слушают охлократию, а не нашу интеллигенцию. Сейчас охлократия всем правит.

Источник: газета «Азия news» №34 от 02.09.2021 / стр. 4, gezitter.org