Сонунбубу Кадырова: Господина Туйгунаалы заботят только деньги Атамбаева

Бишкек, "Саясат. kg". Это не такая влиятельная фигура.



— Придут ли ожидаемые 110 тысяч человек на митинг, который организует Туйгунаалы Абдраимов?

— По всей видимости, господина Туйгунаалы заинтересовали деньги Атамбаева. Он такой человек, любит браваду. Последовавший за ним человек останется в чистом поле. Разве будут думать о народе те, кто думает только о сегодняшнем дне? Сколько высоких должностей они занимали? Помнится, журналисты обвиняли его в приобретении дорогой машины, когда он занимал пост председателя Центральной избирательной комиссии. Тогда он не постеснялся заявить: «За столько лет я потрудился так, что заслужил такую машину». Он лишился должности за то, что делал такие заявления, не подумав. Кажется, ему вновь захотелось приключений. Если господин Туйгунаалы и его окружение не знают, в каком они положении, то народ знает.

— Назарбек Нышанов говорит, что станет президентом.

— По правде говоря, Нышанова я плохо знаю. Это не такая влиятельная фигура. Возможно мечтает стать президентом и пользуется возможностью. Но я не видела, чтобы этот человек взвалил на свои плечи проблемы народа. Народ сейчас созрел, пробудился, знает по-настоящему народных людей. Такие люди напоминают жемчужины на дне моря. Те, кто сейчас не находят себе места, лишились спокойного ночного сна, на самом деле хотят сохранить свое богатство или свою власть. Народ не должен позволить им обмануть себя. Воры и пиявки в свое время наелись до отвала, а сейчас выставляют себя бедолагами в глазах народа. А ведь недавно они резвились и развлекались.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org