Обида Жылдыз Жолдошевой с темными пятнами в биографии

Я не вижу ни в старой, ни в новой истории такой беспринципной женщины-политика.

Подошла уже к довольно почтенному возрасту, а в багаже нет каких-то заметных дел. Сейчас по возрасту ей надо сидеть на почётном месте и давать советы молодёжи, а не трясти волосами и объявлять себя оппозицией. Да она не сделала ничего такого, чтобы заявлять о себе как об оппозиционерке.

Во времена Атамбаева грызлась с Ташиевым как кошка с собакой, оспаривая партию. Затем пошла в партию «Аалам» и прилепилась к Малиеву. И наш народ не мог не заметить, как на предыдущих президентских выборах она как бы была соратницей Малиева, а на деле тайно прислуживала Жээнбекову. Тогдашнего жээнбековского оппонента Бабанова очерняла всюду, куда только могла дойти, опустив свой авторитет ниже плинтуса. Наверняка за свою услугу как заботливая матушка выпросила должность для своего сына. Такое она повторила во второй раз во времена Садыра Жапарова.

Ну ладно, кого только не соблазняют власть и богатство. Хочешь отметить положительные дела Жолдошевой, сказав, что в бытность депутатом она создала фонд имени Курманжан датки, открыла комплекс на Иссык-Куле, установила ей в Бишкеке памятник, но и здесь имеется чёрные пятна. Недаром у кыргызов говорят: «Разве от привычки отвыкнешь? Разве на корову узду накинешь?» Наверняка наша эже не забыла, как тогдашний генпрокурор Аида Салянова своей карающей рукой заставила возместить ущерб, который был нанесен от приватизации удобных для бизнеса земель на иссык-кульском побережье и присвоения денег фонда.

Жылдыз Айтибаевна в настоящее время и сама не у дел, и сын без должности, поэтому она изливает свою желчь на Садыра Жапарова, делая громогласные заявления хриплым голосом. По всей видимости, Жылдыз Жолдошева никак не может поверить, что времена, когда Кыргызстан делили как устуканы, осталась в прошлом.

Самое интересное, что она объединилась с О. Ч. Текебаевым. Весь народ знает, что эти двое были непримиримыми противниками. Ээх, каким примером послужат молодежи матери без принципов?

Сайракан Салиева

Источник: argument.kg, gezitter.org