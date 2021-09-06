Нурлан Мотуев: На организованный Абдраимовым митинг выйдут только продавшиеся за деньги, точно не те, кто в своем уме

Бишкек, "Саясат. kg". Очевидно, что митинг против власти намерены организовать атамбаевцы.

— Может ли народ учинить неудобства нынешней власти, выйдя на митинг?

— Очевидно, что митинг против власти намерены организовать атамбаевцы. Давний соратник Атамбаева Туйгунаалы Абдраимов готов взбудоражить мирно живущий народ за счет украденных Атамбаевым 3 млрд долларов, устроить провокации. Я думаю, на этот митинг выйдут только продавшиеся за деньги, точно не те, кто в своем уме. Максимум выйдут 200-300 продавшихся. В общем митинг ничего не даст. Потому что нет весомых причин, позволяющих требовать отставки руководства страны. Садыр Жапаров за девять месяцев вернул Кыргызстану «Кумтор», чего не удавалось Атамбаеву за 30 лет. Кроме того, задокументировал жилье для 10 тысяч человек, отстроивших дома на захваченных землях. Решил пограничный вопрос, что не удавалось Атамбаеву, спорные земли согласовываются. Короче говоря, Садыр Жапаров занимается хорошими делами, защищая страну и воодушевляя народ.

Президент сказал: «Если враг вторгнется в страну, то мы переломаем ноги и скрутим хребет». Значит, президент принялся усиливать войска, обеспечивать безопасность страны.

— Есть как хвалящие, так и критикующие Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева. Хорошо работают эти двое или допускают оплошность?

— Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев сажают олигархов, которые на протяжении 30 лет не оказывались за решеткой, обезжиривают коррупционеров. Посадили многих из тех, кто умел находить общий язык с каждой новой властью: Омурбека Бабанова, Темира Сариева, Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и других. Народ за это благодарен. Поэтому на митинг Туйгунаалы Абдраимова никто добровольно не пойдет. Народ поддерживает власть, которая показывает результат в работе.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org