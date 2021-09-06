Как Атамбаев топит "Социал–демократов"

"Вечерка" разбиралась, с чем собирается на выборы эта команда и кто может свести на нет все ее усилия.

29 августа президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении выборов депутатов ЖК на 28 ноября. В течение 5 дней после оглашения даты политические партии должны направить в ЦИК уведомления об участии в выборах. Последний день подачи сегодня - 3 сентября. Первыми свое уведомление подали 30 августа "Социал–демократы". "Вечерка" разбиралась, с чем собирается на выборы эта команда и кто может свести на нет все ее усилия.

Молодая кровь

На выборах в Бишкекский городской кенеш, которые прошли в июле, скромная победа "Социал–демократов" стала настоящей сенсацией. Они набрали чуть больше 8 процентов голосов и прошли в БГК. Достижение на первый взгляд не самое существенное, однако, если учесть, что эта партия напрямую связана с Алмазбеком Атамбаевым, который обвиняется в тяжких преступлениях и сидит за решеткой, становится понятно, что даже несколько мандатов в БГК для политобъединения - значительный успех.

В столичный горкенеш "Социал–демократы" шли без масштабной финансовой поддержки и без особого человеческого потенциала. Они просто пересмотрели свою тактику и подход к политической борьбе. В частности, на этот раз не было никаких баннеров с фотографиями бывшего президента и бывшего премьер–министра, зато, судя по постам Темирлана Султанбекова в социальных сетях, была активная работа с электоратом напрямую. И это принесло свои плоды.

Сейчас молодые партийцы ставят перед собой новую, еще более амбициозную цель - пройти в ЖК. Раньше места в парламенте принадлежали исключительно денежным мешкам. Сейчас, с приходом новой власти, обещавшей в том числе смену политических элит, они верят, что все изменится.

При таком раскладе, да если еще выборы будут проходить честно, а не как в октябре прошлого года, экс–деки, у которых есть свой электорат в Бишкеке и Чуйской области, вполне могут рассчитывать на его поддержку. Хватит ли ее для того, чтобы оказаться в составе ЖК, другой вопрос.

Экс молчать не хочет

Тем временем бывший президент Алмазбек Атамбаев, отбывающий срок в исправительной колонии №47, в преддверии Дня независимости Кыргызстана сделал заявление. Его обращение к властям распространила партия "Социал–демократы".

Атамбаев заявил, что 30 лет назад наша страна объявила себя независимой суверенной республикой и во многом это был подарок судьбы. Ведь есть многомиллионные народы, которые не имеют своего государства.

"За эти годы наша страна прошла много испытаний. Достаточно упомянуть, что за 30 лет власть трижды сменялась в результате стихийного народного восстания. Да и сегодня никто не даст гарантий, что и нынешняя власть сможет спокойно досидеть до конца своего срока. Потому что уж очень много вопросов и сомнений вызывают ее действия, уж слишком большая разница между словами и делами", - считает бывший глава государства.

Он признал, что сам сделал немало ошибок, о чем искренне сожалеет. Впрочем, углубляться в эти свои ошибки Атамбаев не стал - в его обращении вообще нет никакой конкретики в покаяниях. Зато есть похвала в свой адрес, к которой он переходит без длинных прелюдий.

"Но из всех всенародно избранных президентов только я один спокойно доработал свой срок и мирно передал власть следующему. И люди не улюлюкали и не свистели мне вслед, не выгоняли из "Белого дома", - написал Атамбаев.

К своим заслугам автор обращения относит и то, что за годы его руководства ВВП республики вырос почти в два раза, удалось списать 550 миллионов долларов внешнего долга и привезти грантовой помощи на сумму 3,5 миллиарда долларов. Да, а еще Алмазбек Атамбаев считает, что при его правлении власти серьезно занимались нашим цивилизационным самоопределением.

Та часть его обращения, что не представляет собой самовосхваление, посвящена критике нынешних властей республики. Алмазбек Шаршенович подошел к этой теме через широко обсуждаемую картину художника Таалайбека Усубалиева "Ата Бейит".

"В народе эту работу называют "Похороны Кыргызстана"... Думаю, что властям надо задуматься над тем, почему всего через десять месяцев их руководства государством многие люди уже перестали надеяться на перемены к лучшему, не верят даже в то, что у страны есть будущее...".

Он указал на то, что на этой картине Садыр Жапаров замыкает ряд бывших президентов и, по мнению Атамбаева, зрители воспринимают его как того, кто будет организатором похорон республики.

"Почему? Может, пора Жапарову задуматься об этом? Ведь нет дыма без огня! Правильную ли дорогу он выбрал? Туда ли он ведет страну? Примет ли туркменскую или любую другую авторитарную модель правления наш народ, у которого в крови кочевая демократия, который даже главу войска избирал на общем совете? Не приведет ли это в итоге к новой революции?" - задается вопросами бывший глава государства.

Вместе с тем он признал, что кыргызстанцы пока верят Садыру Жапарову. Стилистика атамбаевского обращения целиком и полностью выдержана в его духе: к подобным выступлениям мы привыкли за время правления Алмазбека Шаршеновича. Несмотря на то что послание приурочено к 30–летию независимости Кыргызстана, оно явно читается как заявка на начало выборной кампании. Наш сиделец, очевидно, считает, что его длинные письма из заключения смогут помочь "Социал–демократам" набрать политические очки.

При этом настроен Атамбаев достаточно воинственно - вовсю критикует власти и пиарит себя как лучшего политика. И если у молодых "Социал–демократов" есть небольшой, но вполне реальный шанс взять несколько мандатов в ЖК, то при активном участии Атамбаева он сойдет на нет. Ведь понятно, что бывший президент попытается влиять на предвыборную кампанию в соответствии со своими представлениями о личной роли в истории КР. Он уже пишет о том, как много прекрасного сделал для страны.

Не исключено также, что Атамбаев попытается раздуть очередную бучу. Тем более что в производстве революций он настоящий профи.

Есть разлад?

Вместе с тем, судя по всему, между старшим и молодым поколением членов партии "Социал–демократы" есть какие–то разногласия. Как пишут отечественные СМИ, нынешний лидер партии Темирлан Султанбеков недавно вступил в прямой конфликт с Атамбаевым: отказался выполнять указание бывшего президента включить в избирательный список партии депутатов Рыскелди Момбекова и Жанарбека Акаева. Вполне вероятно, что молодой Султанбеков не может простить им откровенного предательства - ухода в "Ата–Мекен" на последних неудавшихся выборах в ЖК.

Что же касается Момбекова и Акаева, то совсем недавно они навестили в СИЗО бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Не исключено, что именно на этой встрече и была достигнута договоренность о включении их в избирательный список.

Если таковой инцидент действительно имел место, то это многое объясняет. В частности, тот факт, что в пространном обращении Атамбаева не нашлось места упоминанию того факта, что недавно лидер "Социал–демократов" Темирлан Султанбеков пережил покушение.

По словам Султанбекова, в его машину стреляли, когда он возвращался поздно ночью с рабочей встречи.

"Выстрел был именно в то место, где я всегда сижу. Дорога полностью освещена, кроме именно того отрезка, где произошел выстрел. Звук был очень сильным. Мой водитель резко усилил скорость", - рассказал политик на своей странице в соцсетях.

Со слов Султанбекова, через час, вернувшись на место покушения, они заметили человека "вдалеке за деревом", который исчез после того, как его начали снимать.

Подобный факт можно было бы использовать в политических целях, однако Атамбаев почему–то даже словом не обмолвился о нем.

В целом понятно, что на сегодня политическая сила - молодые "Социал–демократы" - уже вполне сформировалась. И с ней надо считаться. Вместе с тем понятно, что, если Султанбеков и остальные станут слепо следовать советам своих старших наставников, они рискуют профукать все шансы на политическое будущее, какие у них появились.

Не скинешь со счетов и того "наследства", которое досталось от партийных старшаков в виде беглого бывшего премьер–министра Сапара Исакова и беглого бывшего мэра Бишкека - Албека Ибраимова. Если вдруг двух этих товарищей силовики или спецслужбы сумеют найти и вернуть в страну в разгар кампании, то все усилия по завоеванию симпатий электората со стороны социал–демократов будут сведены на нет, так как их снова начнут ассоциировать с осужденными коррупционерами.





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