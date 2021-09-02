Феликс Кулов: Критикуя - предлагай, не можешь предложить – молчи

Есть уже гарантии, что выборы не будут такими грязными.

В выборах депутатов Жогорку Кенеша, по данным ЦИК на 1 сентября, планируют участие уже 15 политических партий. В их числе подала заявку партия "Ар-Намыс" - одно из самых старых оппозиционных политических объединений.

Лидер и основатель "Ар-Намыс" бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов объяснил VB.KG почему его партия не участвовала в выборах осенью 2020 года, а в этот раз подала заявку.

- В 2020 году политсовет партии "Ар-Намыс" принял решение не участвовать в парламентских выборах. Тогда участвовали две партии толстосумов, которые подкупали голоса и использовали административный ресурс. Одной из главных причин такого решения стало то, что мы сделали анализ и пришли к выводу, что выборы будут "грязные". Было понятно, что ничем хорошим это не закончится. Тогда мы решили, что участвовать в этом бесполезно, поскольку мы не располагали такими деньгами. Вторая причина нашего отсутствия на выборах в 2020 году – это пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры карантинного характера, которые не позволили нам провести праймериз. Это внутрипартийные выборы, при котором избирателям представляется реальная возможность узнать каким конкретным кандидатам из партийного списка предстоит баллотироваться от их регионов. Мы не смогли организовать эти встречи. Надо было маски, а их тогда не было.

По словам Кулова он сам недавно, 2 августа, встречался с президентом республики Садыром Жапаровым, который ему обещал, что в этот раз выборы пройдут прозрачно и честно.

- Сейчас мы решили участвовать. Есть уже гарантии, что выборы не будут такими грязными. Это показали июльские выборы в местные кенеши. В этот раз власть, при всей возможной критике, максимально способствовала тому, чтобы не был использован административный ресурс. На встрече с президентом, он прямо сказал, что дал поручение председателю кабинета министров, разработать положение, при котором, если кто-то поможет выявить подкуп голосов, то получит большую денежную премию. Такие жесткие меры, меня убедили в том, что сейчас не будет использован админ ресурс и подкупы, - считает Феликс Кулов.

По словам лидера "Ар-Намыс", пока неизвестно кто войдет в избирательные списки от партии. Это будет решаться путем внутрипартийных выборов или праймериз.

-Скоро объявим о проведении праймериз, в которых могут принимать участие все желающие выступать под флагом нашей партии. Независимо от возраста, национальности, пола - главное чтобы у кандидата были реальные программы и проекты. То есть не лидер партии определяет, кто будет в списках, а именно сами партийцы на местах сами должны выдвигать кандидатов, а затем они должны быть рассмотрены и утверждены на съезде партии. Я не буду влиять на ход праймериз, хотя тоже буду оценивать кандидатов. Хочу помочь этим людям прийти во власть. Должностей никаких просить не буду. Просто хочу помочь появиться новой плеяде политиков. Речь идет не только о молодых кадрах, ведь есть люди, которым за 70, но у них прекрасные идеи. Праймериз все покажет, - уверен политик.

Феликс Кулов также сообщил на какие средства его партия будет продвигать себя во время предвыборной агитации.

- Не будет сборов по полмиллиона сомов и никаких "левых денег". Официально будет создан фонд, в который каждый должен за себя внести взнос. Все это будет прозрачно, чтобы не было никаких сомнений, что "кто-то у кого-то брал". Такая же система у нас была и во время выборов в пятый созыв ЖК. Для меня это важный и принципиальный момент, можно сказать, вопрос чести, - подчеркнул Кулов.

Политик поделился с редакцией своим мнением по поводу предстоящих выборов. Он отметил, что трудности могут быть связаны с кандидатами-одномандатниками.

- Будет борьба программ и идей, по крайней мере, в это хочется верить. Единственное, что меня настораживает – это одномандатники. Сужу по своему опыту в 2000 году, когда я избирался депутатом от Кара-Бууринского района Таласской области. Тогда со стороны власти, результаты выборов были сфальсифицированы. И мои сторонники поднялись на протест, причем против моей воли. Настолько люди были возмущены. Тогда аким района сбежал, а руководитель избирательного участка повесился. И сегодня есть риск, что те люди, которые пойдут по одномандатным спискам, могут создать горячие точки. Поэтому очень важно, чтобы те, кто пойдет по одномандатным округам - проявили высокую политическую культуру, и не использовали своих родственников и т.д. Представьте 36 кандидатов, а им альтернативу еще по 3-4 кандидата, если каждый из них возьмет по полторы тысячи друзей. Это может нести момент дестабилизации в обществе, - сказал Кулов.

Политик отметил, что определенные категории избирателей могут пойти на поводу у нечестных кандидатов, и за деньги или продукты, выходить на акции протеста.

- Очень важно, чтобы выборы прошли стабильно. Сегодня такая ситуация, что мы не должны позволить никаким негативным проявлениям вмешаться. Если будет новый переворот, то мы точно не поднимемся с колен. Критиковать надо, и с этим никто не спорит, но предлагать что-то взамен. Девиз нашей партии: критикуя - предлагай, не можешь предложить – молчи. Вот тогда будет продвижение. Этого принципа мы придерживаемся и при отборе кандидатов в избирательные списки от нашей партии. Чтобы не были в списках просто критиканы, - подчеркнул генерал.

Досье

Партия "Ар-Намыс" основана в 1999 году политиком Феликсом Куловым. На выборах 2000, 2005 и 2010 годов партия проходила в парламент. Но в 2015 году не смогла преодолеть проходной барьер.

URL: https://www.vb.kg/405855