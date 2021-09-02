"Председатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сегодня встретился с представителями партии "Реформа".
Политические партии начали активно готовиться к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша КР. Об этом говорят и их официальные страницы в соцсетях, активизировавшиеся в последние дни. Будущие кандидаты в депутаты начали активно комментировать события в стране, выставлять новые фотографии и проводить переговоры друг с другом.
Так, к примеру, сегодня партия "Ата Мекен" сообщила о прошедшей встрече Омурбека Текебаева с представителями партии "Реформа", лидером которой является экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. К слову, "Ата Мекен" уже официально выразила намерение участвовать в парламентских выборах, подав соответствующее уведомление в ЦИК. "Реформы" пока в этом списке нет.
"Председатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сегодня встретился с представителями партии "Реформа". Они обсудили текущую ситуацию в стране и вопросы сотрудничества", - подписали фотографию в соцсетях "ата мекеновцы".
Неужели главный социалист страны Текебаев предложил молодой политорганизации объединиться на выборах? Об этом, скорее всего, узнаем точно после оглашения списка кандидатов в депутаты. Подать их в ЦИК необходимо до 14 октября.
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