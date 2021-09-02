В политической партии "Республика" пока не знают точно, когда вернется экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.
Об этом редакции VB.KG сообщили в самом политобъединении.
"Пока нет подтвержденной точной информации", пояснили в партии.
Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что бывший премьер-министр Омурбек Бабанов вернется в Кыргызстан до 12 сентября.
"Отмечается, что билет еще не куплен. Точная дата отъезда зависит от самочувствия Бабанова и от того, потребуется ли ему дополнительное лечение. Политик лечится в одной из ведущих клиник Москвы", - пишет СМИ.
Напомним, 31 мая Бабанов был задержан по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.
27 июля он был освобожден из СИЗО ГКНБ по состоянию здоровья, и ему разрешили вылететь за границу на лечение.
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