Улукбек Ормонов будет участвовать в парламентских выборах  

По его словам, еще не решено, каким путём он пойдёт на выборы, в данное время идут переговоры.
Как сообщил «Марал» депутат Жогорку Кенеша Улукбек Ормонов, он будет участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 28 ноября.
По его словам, еще не решено, каким путём он пойдёт на выборы, в данное время идут переговоры.
«Принят хороший закон о проведении парламентских выборов, когда человек сам оценивает. По стране будут голосовать за партию и кандидата. Поэтому думаю, что каждый политик должен разок поучаствовать», — сказал Ормонов.
Напомним, назначенные на 28 ноября парламентские выборы в соответствии с новой Конституцией будет проводиться на основе доработанного закона. Седьмой созыв Жогорку Кенеша формируется из 90 депутатов, из них 54 будут избраны по партийному списку и 26 — по одномандатным округам.
Партии должны подать в ЦИК свои уведомления об участии в выборах до 12:00 3 сентября.
На 12:00 сегодня, 1 сентября, уведомления подали 7 партий.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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