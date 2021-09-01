Что скажет уважаемый Путин, если Максат ажы Токтомушев баллотируется в депутаты?

Мы не отрицаем, что он второй по рейтингам мулла после покойного Чубака ажы.

У Максата ажы Токтомушева десятки тысяч сторонников в Кыргызстане и не секрет, что он вмешивает политику в свои проповеди, особенно когда отвечает на вопросы. Мы не отрицаем, что он второй по рейтингам мулла после покойного Чубака ажы. В последнее время религиозная прослойка активно пытается сделать из Максата ажы депутата. Разве мы забыли норму, согласно которой «религия отделена от политики»? Если Максат ажы Токтомушев действительно баллотируется в депутаты, то он оставит позади многих политиков, превратившись в одного из малочисленных сильных лидеров Кыргызстана? Что тогда скажет уважаемый Путин? В общем вопросов полно. Если у нас продолжится неупорядоченная политика, то власть имущие окажутся в опасности?..

Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 5, gezitter.org