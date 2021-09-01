Какие игры стоят за очернением Камчыбека Ташиева?

Его смелые, волевые, решительные действия нравятся большинству населения, но они пугают тех, кто грабит страну, погряз в коррупции.

Реальные реформы могут не понравиться части общества, как и люди, которые действительно работают в интересах народа и страны. В противном случае не было бы очернения и негатива, которым подвергается председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Его смелые, волевые, решительные действия нравятся большинству населения, но они пугают тех, кто грабит страну, погряз в коррупции.

В итоге эти люди стараются выставить нашего героя в дурном свете. Стало очевидно, что цель таких действий – любыми способами добиться отставки Ташиева с должности главы ГКНБ. Придумали россказни о том, что у него испортились отношения с президентом, распространяют их повсеместно. Они понимают – кто бы ни пришел на место Камчыбека Ташиева, «обезжиривание» в рамках борьбы с коррупцией прекратится. Правильная логика. Другой человек не осмелится так работать. Справедливости ради отметим, что никто кроме Ташиева не способен возбуждать уголовное дело, сажать, возвращать государству награбленное, вне зависимости от политического статуса подозреваемого. Нравится это или нет, но это нужно признать. Для этого нужно сердце, дух и воля, как у Ташиева!

Желающие отставки Ташиева силы начали распространять информацию о том, что господин Камчыбек намерен участвовать на предстоящих выборах, попасть в парламент и стать спикером. Такими путями они хотят выдать желаемое за действительное?.. Конечно, для них важнее не то, что он станет спикером, а то, что уйдет с должности председателя ГКНБ. Время покажет, кто станет спикером следующего парламента. Но если Камчыбек Ташиев станет спикером ЖК, то от этого выиграет наш народ и страна. С этой точки зрения у господина Камчыбека есть политический опыт и твердая воля. Он бы стал председателем, способным обеспечить независимость парламента, самостоятельность. Мы не раз убеждались в том, что независимость Жогорку Кенеша играет большую роль в политическом и экономическом развитии страны.

Пока нет информации – пойдет он на выборы или нет. Время покажет…

Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 10, gezitter.org