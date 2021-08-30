30 лет независимости. Президенты и премьеры, не замеченные в уголовных делах

За годы независимости в Кыргызстане сменилось несколько президентов и более 30 премьер-министров.

Большинство из них оказались замешанными в громких уголовных делах.

Редакция 24.kg изучила биографии всех управленцев Кыргызстана за годы независимости.

Нам удалось найти тех, против кого не было ни одного уголовного дела. По крайней мере, пока не было. Скажем сразу, что личностей таких крайне мало.

Президенты

Садыр Жапаров — пятый избранный президент Кыргызстана. Кроме того, Роза Отунбаева носит звание президента переходного периода. Из шести человек только двое на сегодня не были фигурантами уголовных дел. Все остальные так или иначе успели отметиться в скандалах.

Отметим, что гражданские активисты неоднократно требовали от властей лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента и возбудить уголовное дело. Но пока власти молчат, а бывшего главу государства только однажды допросили в ГКНБ в качестве свидетеля по делу о «Кумторе». Но события касаются периода, когда он возглавлял правительство.

Кроме того, Садыр Жапаров поручил Государственному комитету национальной безопасности изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения. Чекисты должны дать оценку принятым госорганами решениям. Страной тогда руководила Роза Отунбаева. Она уже посоветовала властями «не открывать черный ящик».

Премьеры без уголовных дел

За всю историю независимого Кыргызстана в стране сменилось более 30 премьер-министров. Были те, кто руководил буквально несколько дней. Из них на сегодня только против девяти не возбудили ни одного уголовного дела.

Первый премьер-министр Кыргызстана Насирдин Исанов работал меньше года. 29 ноября 1991 года он погиб в автокатастрофе. Автомобиль, в котором находился Насирдин Исанов, столкнулся с грузовиком на автодороге Джалал-Абад — Ош.

После его смерти три месяца обязанности премьер-министра исполнял Андрей Иордан. Позже он занимал различные должности в структуре правительства, был советником премьер-министра.

В бытность премьер-министром, ныне покойный Жумабек Ибраимов открыто говорил: «Мне за должности предлагают миллионы». Был главой кабмина до смерти от рака желудка 4 апреля 1999 года.

Амангельды Муралиев пробыл в должности премьер-министра почти полтора года. Автор ряда изобретений и рационализаторских предложений, большинство которых внедрено в производство.

Отметим, Алманбет Матубраимов один из тех, кто возглавлял правительство совсем недолго. Всего один день, когда депутаты со скандалом отправили в отставку Турсунбека Чынгышева.

Борис Силаев проработал в должности премьер-министра всего несколько дней. Кыргызстанцам он больше известен как мэр Бишкека.

Медетбек Керимкулов исполнял обязанности премьер-министра в течение нескольких недель летом 2005 года.

Азим Исабеков пробыл премьер-министров всего два месяца — с 29 января 2007 года по 28 марта, когда заявил об увольнении нескольких министров правительства, но не был поддержан президентом Курманбеком Бакиевым. На следующий день подал прошение об отставке.

Аалы Карашев исполнял обязанности премьер-министра всего три дня после развала парламентской коалиции большинства и ухода в отставку правительства Омурбека Бабанова.

С остальными премьер-министрами страны связаны если не уголовные дела, то скандалы обязательно.

Феликс Кулов вошел в историю Кыргызстана как премьер-министр, на которого власти несколько раз возбуждали уголовные дела. В 2000 году его обвинили в ряде должностных преступлений и в 2001-2002 годы дважды осудили на общий срок в 10 лет с лишением звания генерал-лейтенанта милиции. После революции Верховный суд снял с него все обвинения.

Позже, уже при Курманбеке Бакиеве, Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело по факту незаконной передачи участка в центре Бишкека, принадлежащего Национальной гвардии. Но до суда дело не дошло.

«Кумтор» добавил уголовных дел

Начатое новыми властями Кыргызстана расследование соглашений, заключенных по проекту «Кумтор», добавило проблем многим бывшим чиновникам. Например, прибавилось обвинений экс-президентам Аскару Акаеву, Курманбеку Бакиеву и Алмазбеку Атамбаеву. Досталось и бывшим премьерам.

Например, дело «Кумтора» запятнало репутацию экс-премьер-министра Апаса Джумагулова. Он обвинен в злоупотреблении должностным положением при заключении генерального соглашения с канадской компанией Cameco. Экс-премьер-министр дал согласие на прекращение дела против себя в связи с истечением срока давности.

«Что такое «дал согласие на прекращение дела»? Эти должностные лица после того, как мы им доказали, что они заключили невыгодное соглашение, согласились, признали вину. Но в связи с истечением срока давности данные дела будут прекращены. Но они признали вину», — объяснил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Мухаммедкалый Абылгазиев сложил полномочия летом 2020 года на фоне скандала вокруг сделки по радиочастотам. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по обвинению в незаконном обогащении. Сейчас ГКНБ продолжает изучать законность соглашений по «Кумтору» 2017 года. Возможно, что по итогам Мухаммедкалыю Абылгазиеву тоже предъявят обвинения.

До этого Кумтор привел к уголовному делу бывшего премьер-министра Кыргызстана Турсунбека Чынгышева. Он, к слову, был первым премьер-министром, который лишился поста из-за месторождения.

Соглашение о совместном освоении с канадской фирмой Cameco Кумтора парламент отклонил. Чиновник подал в отставку. Имя Турсунбека Чынгышева связывали с советником президента Аскара Акаева и главой компании «Сиабеко» Борисом Бирштейном. Утверждали, что он якобы получил в управление золотые рудники страны и вывез из республики около 100 тонн драгоценного металла. Правда, до уголовного дела и реальных обвинений дело не дошло.



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