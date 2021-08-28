Медеткан Шеримкулов: «Президент активно ведет борьбу с коррупцией»

По этому поводу высказался общественный деятель Медеткан Шеримкулов.

Приближается 30-летие независимости Кыргызской Республики. Чего удалось добиться нашей стране за это время, а чего не было? По этому поводу высказался общественный деятель Медеткан Шеримкулов.

— Мы, кыргызы, кыргызстанцы 30 лет назад основали независимую, суверенную, демократическую Кыргызскую Республику. Мы не только придумали название стране, но и сумели заложить экономический, финансовый, социальный и политический фундамент. За эти годы трижды совершали государственный переворот, выгнали трех президентов, проливалась кровь. Так мы дожили до настоящих дней. Было много трудностей. Удалось избежать неприятных сценариев, вроде присоединения севера страны к другой стране, юга – к другой стране. Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить фундамент и единство нашей страны. Это наше достижение. За 30 лет мы взяли за привычку захватывать власть, устраивать перевороты. Второй наш недостаток – коррупция. За годы независимости ни одному президенту не удалось не запятнать свое имя коррупцией. Все это негативно сказалось на развитии страны. Новый президент активно ведет борьбу с коррупцией. Если он будет действовать продуктивно в этом направлении, как минимум все должны быть равны перед законом. Необходима дисциплина, собственная система, свой курс.

Источник: газета «Азия news» №33 от 26.08.2021 / стр. 1, gezitter.org