Госсекретарь: Потерпите еще два года. А через 10 лет Кыргызстан станет передовой страной

Накануне 30-летия независимости Кыргызстана госсекретарь Чолпонбек Абыкеев дал интервью "Биринчи радио".

В нем госсекретарь поделился самыми оптимистичными ожиданиями и попросил общественность дать властям чуть больше времени.



Госсекретарь привел в пример историю Малайзии, Сингапура и Южной Кореи, которые продемонстрировали миру экономический прорыв. Он рассказал, что лидеры этих стран пытались выбрать модель развития Запада, Европы, но после неудач поняли, что у каждого народа свой уникальный путь развития.

"Они пришли к выводу, что путь развития им указали их предки еще две тысячи лет назад, а наши предки этот путь нам определили еще четыре тысячи лет назад", - считает Абыкеев.

Он отметил, что этим странам понадобилось 10-20 лет на выход из кризиса, и призвал кыргызстанцев запастись терпением.

"Наш народ требует срочных результатов, но, к сожалению, как в сказке не бывает. У нас, даст Бог, будет свой путь и экономическое развитие начнется через пять лет. Через два-три года будет понятно, что мы встали на верный путь.

Надо открыто признать, что первые два года нам будет тяжело. Поэтому я прошу народ потерпеть еще два года.

На третий год они убедятся, что выбрали правильный путь, а через пять лет увидим, что этот путь ведет нас к экономическому развитию. Через 10 лет мы войдем в список 50 развитых стран, через 15-20 лет сможем оказаться в числе 10-15 самых развитых стран", - сказал он.

Абыкеев отметил, что такие страны, как Сингапур и Южная Корея, тоже переживали глубокий экономический кризис. В Южной Корее, например, гражданам пришлось отдать государству все свои сбережения, а женщинам пришлось снять с себя золотые украшения, чтобы помочь правительству выйти из долговой ямы.

"У нас, в отличие от этих стран, сейчас не такая ситуация. Мы же не просим отдать золотые серьги. Мы просим всего лишь подождать и потерпеть два года, чтобы на третий год увидеть первые результаты и через 10 лет войти в список передовых стран", - обратился он.



Отметим, в январе Садыр Жапаров просил кыргызстанцев потерпеть полгода, чтобы он начал бороться с коррупцией. По прогнозу Садыра Жапарова, экономика страны сможет вернуться к показателям до пандемии не ранее 2023 года.

Между тем в обществе растет недовольство действиями властей, а исследование IRI показало, что уровень доверия граждан к президенту за полгода резко снизился.



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