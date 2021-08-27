Денис Бердаков: Законопроект Асылбаевой не создает условия для ущемления свободы слова

Бишкек, "Саясат. kg". По словам политолога, в законе есть спорные моменты. Но они касаются интернет-провайдеров.

«Законопроект, инициированный Гульшат Асылбаевой и Айнурой Осмоновой о ложной информации не ущемляет свободу слова», — заявил политолог Денис Бердаков.

— Подписан обсуждавшийся и вызвавший неоднозначную реакцию общественности закон. Не приведет ли это к ущемлению свободы слова? Нужен ли такой закон Кыргызстану?

— Аналоги такого закона различной степени проработанности и даже на порядок более жесткие существуют почти во всех государствах мира, где провайдеры связи обеспечивают блокировку или удаление того контента, который считается заранее неприемлемым.

Где-то, где интернет более закрытый, и это происходит еще на стадии верификации информации. Во многих странах существуют очень жесткие правила вхождения в интернет, и анонимный вход невозможен. И это в довольно развитых государствах. В других странах, таких как США, провайдеры связи тоже довольно жестко отслеживают, что, где и когда размещается и кем, когда и откуда заходится.

Кроме того, он добавил, что в Кыргызстане данная проблема выходит на первый план. Поэтому не контролировать эту сферу невозможно.

Такой закон нужен Кыргызстану как воздух и вода. Речь идет о системном применении закона. Это не приведет к ущемлению свободы слова.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org