Дастан Бекешов, депутат: «Давайте займемся экономикой, отодвинув в сторону политику»

Д.Бекешев: Если в нашей стране не будет производства, то мы можем попасть в зависимость от других стран.
— За тридцать лет в нашей стране произошли различные события. Нам удалось сохранить независимость в нашей стране. Да, в сфере экономики есть проблемы. Не нужно этого скрывать от народа. С каждым днем растет объем внешнего долга Кыргызстана. Можно реабилитировать простаивающие промышленные предприятия, модернизировать их, получать с них налоги и содержать на эти деньги народ. Другими делами, нужно заняться экономической политикой. Если в нашей стране не будет производства, то мы можем попасть в зависимость от других стран. В данное время нужно отодвинуть в сторону политику и в первую очередь заняться экономикой.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №63 от 27.08.2021 / стр. 3, gezitter.org
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