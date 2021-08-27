Дастан Бекешов, депутат: «Давайте займемся экономикой, отодвинув в сторону политику»

Д.Бекешев: Если в нашей стране не будет производства, то мы можем попасть в зависимость от других стран.

— За тридцать лет в нашей стране произошли различные события. Нам удалось сохранить независимость в нашей стране. Да, в сфере экономики есть проблемы. Не нужно этого скрывать от народа. С каждым днем растет объем внешнего долга Кыргызстана. Можно реабилитировать простаивающие промышленные предприятия, модернизировать их, получать с них налоги и содержать на эти деньги народ. Другими делами, нужно заняться экономической политикой. Если в нашей стране не будет производства, то мы можем попасть в зависимость от других стран. В данное время нужно отодвинуть в сторону политику и в первую очередь заняться экономикой.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №63 от 27.08.2021 / стр. 3, gezitter.org