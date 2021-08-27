Сонунбубу Кадырова: Какой из нас великий народ, если мы не верим и не поддерживаем президента, когда он обещает решить вопрос границы?

Бишкек, "Саясат. kg". Мы сами его избрали, посчитав, что он будет определять судьбу народа.

— Госпожа Сонунбубу, на встрече с народом президент заявил: «Моей целью была разработка в интересах народа народных богатств, вроде Кумтора». Сможет ли президент решить вопрос Кумтора?

— Мы сами его избрали, посчитав, что он будет определять судьбу народа. Значит, нужно проявить терпение и поддержать, пока он не решит вопрос. Если не будем верить и не будем соглашаться, то какой из нас великий народ?

— Способна ли власть решить проблему границ?

— Идет работа по решению пограничных вопросов, завершается согласование границ с Узбекистаном. Можно в этом довериться президенту. Но Таджикистан иногда неправильно поступает. По всей видимости, опереться они хотят на силу. Нужно привлечь аксакалов с двух сторон, решить вопрос усилиями народа. Тем не менее, вполне могут продолжить идти на необдуманные шаги те, кто не уважают законы и международные отношения. Их слабость – страны, с которыми им приходится считаться. Такие страны нужно привлечь в качестве посредников, чтобы они им сказали – живите мирно.

— Достойно ли наградили спортсменов, которые добились успеха, завоевали медали?

— Что касается Олимпиады, то мы достойно наградили спортсменов и их тренеров. Это мероприятие воодушевит спортсменов и тренеров. Народ должен почитать тех, кто служит народу. Наверное наблюдая за этим люди говорят, мол, пришел народный президент и награждает людей за труды.

Даст Бог, все наладится. Я верю. Президент постепенно добьется всего. Ценю в нем сдержанность.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org