Путин высказался по афганским беженцам

Президент России Владимир Путин выступил против безвизового размещения в Центральной Азии афганских беженцев, раскритиковал западных политиков.

«Наши западные коллеги желают разместить в странах Центральной Азии афганских беженцев до получения ими визы в США или в другие страны. Получается, беженцев можно размещать без визы у наших соседей, а к ним без визы нельзя? Что это за унижение? Мы обсудим этот вопрос на саммите ОДКБ и на других площадках. Мы поддерживаем связь со странами Центральной Азии. Это во многом союзнические и партнерские страны для нас. Мы не можем знать, кто может затесаться в ряды беженцев», — сказал В. Путин.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 7, gezitter.org