Нарис Калчаев: Если Темир Сариев невиновен, то пускай докажет это в суде

Бишкек, "Саясат. kg". Я скажу открыто – как участник и член комиссии я видел события от начала до конца.

— Господин Нарис, Темир Сариев распространил заявление, в котором говорится, что он оказался за решеткой из-за ложных показаний главы Государственного комитета по экологии и климату Динары Кутмановой. Среди общественности возникла неоднозначная реакция – люди не знают, кому верить. Вы тоже поднимали вопрос Кумтора, даже отсидели. На чьей стороне правда?

— Темир Сариев заявил, что сидит из-за ложных показаний главы Государственного комитета по экологии и климату Динары Кутмановой. Я скажу открыто – как участник и член комиссии я видел события от начала до конца. Знаю, какие были разговоры, как тогдашняя власть выступала в роли адвоката «Кумтора». Сейчас следствие не закончилось. Поэтому скажу сторонникам и тем, кто пытается оправдать его через соцсети. По правде говоря, руководство тогдашней комиссии не смогло проявить решительность. Поэтому проблема так и осталась нерешенной. А сегодня вопрос решается. Хочу подчеркнуть одно. В этом деле еще не поставлена точка. Не было решения суда. Поэтому, если он невиновен, пускай докажет правоту в суде. Не могу раскрыть все обстоятельства, так как прохожу в суде как свидетель. Но когда будет вынесено решение суда, я готов раскрыть все обстоятельства. Будет ясно, кто был адвокатом «Кумтора».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org