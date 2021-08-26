Только треть кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Исследование

В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, а также городов Бишкека и Оша.
Только 32 процента кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).
В опросе приняли участие 1 тысяча 211 кыргызстанцев в возрасте от 18 лет и старше из всех областей, а также городов Бишкека и Оша.
На вопрос, каким политикам или общественным деятелям вы доверяете больше всего, 24 процента назвали Камчыбека Ташиева. Остальные политики не набрали и 10 процентов. Бывший президент Алмазбек Атамбаев набрал всего 2 процента, а Сооронбай Жээнбеков и Аскар Акаев — по одному. Розу Отунбаеву не назвал никто.
При этом 20 процентов респондентов (каждый пятый) заявили, что не доверяют никому.
Отметим, в декабре 2020 года Садыру Жапарову доверяли 51 процент опрошенных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205215/
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