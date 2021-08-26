Каныбек Осмоналиев, общественный деятель: «Пока рано входить в эйфорию. Но народ верит Садыру!»

К.Осмоналиев: Но золотая мафия, как оказалось, сильно раскинула корни.

— Господин Каныбек, президент сказал: «Моей основной целью было разрабатывать в интересах народа полезные ископаемые вроде «Кумтора». Даст Бог, я это сделал». Удалось ли достичь результатов, о которых говорил президент?

— Эпопея «Кумтора» с 1992 года стала трагедией для кыргызского народа. Я бы сопоставил это с геноцидом 30-50 годов прошлого века. В первую очередь это результат предательской политики акаевского-бакиевского-отунбаевского-атамбаевского-жээнбековского режима. Мало того, что они разграбили бесценные заводы-фабрики, оставшиеся со времен СССР, так еще развалили колхозы и совхозы. Продавали задаром скотину, разрушали сельское хозяйство, развалили образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры. Потом приступили к продаже золотого рудника «Кумтор» с золотым запасом в 1000 тонн. За каждым проектом стояли иностранные аферисты. И о какой пользе народу можно говорить? Садыр Жапаров с самого начала противостоял мафии. Говорил правду в рамках депутатской комиссии. Но золотая мафия, как оказалось, сильно раскинула корни. До сих пор не сдается. Став президентом, Жапаров ввел внешнее управление, контролируя активы «Центерры». Парламент поддержал. Правительство подготовило постановление, назначило управляющего. Но борьба продолжается. Разве канадские аферисты легко бы сдались? Теперь выслушаем решение суда Нью-Йорка. Затем станет известно. Но нам нужно сплотиться и оказать сопротивление. Народ верит Садыру! Если надо, нужно пойти на национализацию. Другого выхода нет! Пока рано входить в эйфорию. Не надо бить в барабаны! Нужно настойчиво двигаться вперед. Самый главный враг народа по «Кумтору» — наши граждане акционеры, являющиеся главным врагом народа. Они в тысячу раз опаснее канадцев. Бесплатно получали огромное богатство. Не намерены лишаться своих богатств. Могут дойти до объявления войны. Сможет ли администрация Садыра Жапарова беспощадно с ними бороться? Вот в чем вопрос. Пускай не злят народ.

— Смогут ли они решить вопрос границ? Заинтересованы ли другие страны в решении пограничного вопроса?

— Решение пограничного вопроса требует искусной дипломатии. Простые люди на это не способны. Необходим особый шарм, особая воля, отвага. Легкомысленно решать вопросы, опираясь на силу. Необходима искусная тактика в нахождении общего языка. Сейчас опасно решать вопросы с применением силы. Возможно возникновение пожара. Мы не используем народную дипломатию! У нас совсем нет дела до огромных ресурсов народных институтов. Президент делает что может. Но не работает гармоничное партнерство с народными институтами.

— После церемонии награждения спортсменов, добившихся успеха на Олимпиаде, спортсмены и тренеры выразили благодарность, мол, еще не сталкивались с таким отношением. Можно ли надеяться, что на фоне поддержки президента возродится спортивная отрасль?

— Наших героев Олимпиады президент встретил достойно и наградил. Все мы остались довольны. Теперь нельзя бросать такую важную сферу, нельзя отдавать ее в руки мафиозных спортивных функционеров, необходим контроль власти. Это наша национальная гордость. Это важное составляющее национальной идеологии, очень важное. Необходим постоянный контроль госсекретаря. У нас почти нет Дворцов спорта. Нет необходимого инвентаря. Спортсмену нужна экипировка, питание. Стране нужно создать достойные условия для спортсменов, а потом требовать достижения спортивных результатов. Нельзя пускать пыль в глаза, не должно быть профанации.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 6, gezitter.org