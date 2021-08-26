Турсунбек Акун, правозащитник: «Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев – патриоты, обладающие решительным характером»

Т.Акун: Предыдущим президентам не удавалось пойти на такие решительные шаги.



— Господин Турсунбек, президент сказал: «Моей основной целью было разрабатывать в интересах народа полезные ископаемые вроде «Кумтора». Даст Бог, я это сделал». Удалось ли достичь результатов, о которых говорил президент?

— Президент Садыр Жапаров выполнил обещание, ввел внешнее управление на «Кумторе», при помощи инициаторов из парламента, сделал так, что рудник отошел к народу – добился своей давней инициативы. Для этого нужна была политическая воля. У Садыра Нургожоевича была такая воля. Предыдущим президентам не удавалось пойти на такие решительные шаги. Садыр Нургожоевич сдержал предвыборное обещание. Нужно теперь постараться выиграть в международном суде. Каждый должен внести свой вклад в том, чтобы победить в суде.

— Как вы оцениваете попытку президента решить проблему границ?

— Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев – патриоты, у которых решительный характер. С их приходом во власть решились многие проблемы. Решен пограничный вопрос с Узбекистаном. Даст Бог, решат проблему и с Таджикистаном. После Баткенских событий весь народ требовал у Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева остановить все вопросы и решить пограничный вопрос. Была пролита кровь из-за границы. Люди получили ранения. Они найдут способ решить пограничный вопрос. Я верю в то, что Садыр Жапаров доведет до конца эту проблему. Думаю, Камчыбек Ташиев внесет большой вклад в решение пограничного вопроса.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 6, gezitter.org