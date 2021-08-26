Станет послом, скажут «пошел»?

По неофициальным данным главный «ата-мекеновец» Омурбек Текебаев станет послом Кыргызстана в Германии.
Власть обычно назначает послами политиков, которых недолюбливает, словно хочет сказать: «Держись от страны подальше, веди себя мирно, не вмешивайся в политические дела». У нас так, не знаем, как в других странах.
По неофициальным данным главный «ата-мекеновец» Омурбек Текебаев станет послом Кыргызстана в Германии. Судя по тому, как сам политик отмалчивается, информация правдивая.
С точки зрения политической реальности – это хорошее предложение для господина Омурбека. Он будет получать огромную зарплату, жить в Германии, получит возможность гастролировать по Европе. Политическая карьера в Кыргызстане у него зашла в тупик. Партия «Ата Мекен» утратила влияние, в октябре прошлого года не заработала достаточно голосов, он не участвовал в выборах в местные кенеши. Обрушился его политический авторитет. Есть сомнения в том, что у него получиться избраться в парламент через Аксы. Одним словом, кыргызская политика может обойтись и без Текебаева. Человек он умный, трезво оценивает реалии и свои возможности. Может поэтому согласится стать послом. Лучше чем ничего.
Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 7, gezitter.org
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