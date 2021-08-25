Азат Эркебаев: Есть обстоятельства, на которые нам нужно обратить внимание, исходя из отношения Таджикистана к событиям в Афганистане

Бишкек, "Саясат. kg". Отношение и причастность Таджикистана к событиям в Афганистане важны для нас и есть обстоятельства, за которыми нам нужно проследить.

Отношение и причастность Таджикистана к событиям в Афганистане важны для нас и есть обстоятельства, за которыми нам нужно проследить. Об этом сообщил экс-дипломат Азат Эркебаев. По его словам, в четырех вопросах нужно быть внимательными.

— Во-первых, согласно афганскому источнику Heart Times, впервые Таджикистан доставил по воздуху оружие, боеприпасы и военное оборудование в афганскую долину Панджшер силам, противостоящим талибам.

Во-вторых, недавно из Хатлонской области (малая родина Э. Рахмона), города Куляба к Рахмону обратились 1850 человек. Эти 1850 человек, вооружившиеся самостоятельно, просят разрешить им вести боевые действия против талибов под предводительством Ахмада Масуда (таджикского происхождения) и Нурмухаммада Атта (по снимкам они напоминают боевиков, участвовавших в Баткенском конфликте).

В-третьих, движение Талибан поставило во главу операции против не подчинившихся в Панджшере сил уроженца Таджикистана Кари Фасихуддина (бывший старший лейтенант таджикской армии Фасухиддинов).

В-четвертых, в аэропорту города Куляба приземлились четыре военных самолета Турции Airbus A400M с военнослужащими. Сообщается о выделении земли под нужды турецких военнослужащих в войсковой части 13483 Министерства обороны Таджикистана, временно размещенной на территории российской военной базы 201, — сказал Азат Эркебаев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org