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Эрнест Карыбеков: «Динара Кутманова, как и Садыр Жапаров, борется за интересы всего народа и страны»

Я не верю словам Темира Сариева, что он находится за решёткой по  ложным показаниям Динары Кутмановой.

Президент старается выполнить данные народу обещания и стоит на своём слове, сказал 24 августа информагентству NazarNews эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков.

—  Эрнест мырза, президент Садыр Жапаров на встрече с народом в ходе своей поездки в Иссык-Кульскую область сказал, что его основной целью была работа являющихся достоянием народа месторождений, таких как Кумтор, на благо народа и что он этой цели достиг». Президент достиг цели?

— Безусловно, можно надеяться, что президент достигнет своей цели. Президент старается выполнить данные народу обещания и стоит на своём слове. Впереди будут международные суд. Думаю, что Кыргызстан, даст Бог, выиграет, потому что действующее правительство сильно готовится. Начиная с 1992 года и в 2003, 2009, 2014, 2017 годах под открытым давлением тогдашних президентов страны по Кумтору  были приняты соглашения,  идущие вразрез интересам страны и народа. Поэтому причастные к кумторовской афере чиновники привлекаются к  ответственности.

—  Но Темир Сариев заявил, что находится в заключении по ложным показаниям Динары Кутмановой....

— Я не верю словам Темира Сариева, что он находится за решёткой по  ложным показаниям Динары Кутмановой. Д. Кутманова такой человек, который как и Садыр Жапаров, борется за интересы народа и страны. Наверняка она не даст ложных показаний.

 

Источник: NazarNews, gezitter.org

           

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