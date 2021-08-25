Политолог: Кыргызстану стоит поучиться у Узбекистана госменеджменту

Господин президент затронул несколько ключевых вопросов, но я бы хотел остановиться на теме финансирования бизнеса.

Недавняя встреча президента Мирзиёева с бизнес-сообществом отличается масштабами и конкретикой. И то, что Шавкат Миромонович предложил поставить такие дискуссии на регулярную основу, говорит о глубине стратегической мысли руководства Узбекистана и возможности расширения горизонта планирования. Всё это является свидетельством укрепления национальной экономики и серьёзного настроя в решении проблем предпринимателей.

Господин президент затронул несколько ключевых вопросов, но я бы хотел остановиться на теме финансирования бизнеса.

На мой взгляд, выпуск евробондов Узбекистаном даст весомый импульс для привлечения инвестиций в республику. Стоит отметить, что Узбекистану удалось разместить ценные бумаги гораздо выгоднее, чем странам, чьи облигации давно присутствуют на Западе (Турция, Бразилия и др.)

Конечно, этот факт - показатель глубины стратегического макроэкономического планирования. В тоже время, здесь необходим постоянный контроль, о чем говорит горький опыт Кыргызстана. Напомню, на рынке ценных бумаг по воле наших финансовых "гениев" мы при выходе на IPO в Центерре потеряли большую часть государственной доли.

Безусловно, риски есть, однако бизнес Узбекистана сейчас в состоянии выйти на европейский уровень и вести бизнес с партнёрами, которые давно работают на этом рынке. Наверняка будет учтен и опыт соседних стран, что позволит избежать серьёзных ошибок.

Я давно не был в Узбекистане, но судя по интернет-данным, модель экономики там тяготеет к модели Кейнса. Это может стать трамплином для экономического взлёта Узбекистана.

Конечно, во всем этом надо учесть роль президента Мирзиёева - хозяйственника с многолетним премьерским стажем. Будучи прозорливым, он видит, как развиваются международные рынки, и здесь многое зависит от государственного менеджмента. Нынешнему размещению евробондов предшествовала длительная работа по формированию доверия на рынках международного капитала.

Успешный дебютный выход Узбекистана на европейские рынки ценных бумаг вполне может стать предпосылкой к будущим размещениям, что повернёт в страну русла финансовых потоков из-за рубежа.

Автор: Бакыт Бакетаев

URL: https://www.vb.kg/405365