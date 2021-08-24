Бектур Асанов: Нельзя наказывать как террористов тех, кто желает построить халифат, пропагандирует такую идею

Бишкек, "Саясат. kg". Сторонников и пропагандистов строительства халифата нельзя наказывать как террористов.
— Бектур Жантороевич, некоторые призывают относиться как к членам террористических организаций и сажать за решетку тех, кто на фоне последних событий в Афганистане сочувствует талибам, поддерживает их и разделяет идею строительства халифата. Как вы это прокомментируете?
— У нас светская страна. Сторонников и пропагандистов строительства халифата нельзя наказывать как террористов. В социальных сетях появились те, кто поздравляет Талибан [запрещенное в Кыргызстане движение], пишут, что Талибан – это хорошо. Огорчает, что сторонников террористической организации становится больше. Если у нас светское государство, если государственная политика опирается на демократию, на защиту прав человека, то мы должны быть настроены против идей о строительстве государства на основе религиозной идеологии. Потому что в мировой истории никогда монополия одной идеологии не приводила к развитию, не стала образцовой для других стран. Талибы открыто сказали, что строить демократическое государство не намерены. Отсюда становится понятно, что наши взгляды не совпадают с их идеологией.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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