Где вы были вчера, те, кто вроде как заступается за Жапарова или высмеивает Ташиева, разжигает вражду между ними?

Бишкек, "Саясат. kg". Ташиев же был на стороне Жапарова, когда последний переживал тяжелые времена. А вы?



Журналист Санрабия Кубанычбекова на своей страничке в социальных сетях сделала заявление относительно людей, которые пытаются разжечь огонь между Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым.

– Ровно год назад нынешние земляки, советники, сторонники, защитники, соратники действующего президента и слова не говорили о Садыре Жапарове, не воспринимали его всерьез. Именно тогда Камчыбек Ташиев старался внушить народу следующее: «Садыр Жапаров выйдет из тюрьмы. Он обязательно будет служить народу».

Как эти двое служат народу, приносят пользу стране или вредят – это другой разговор. Сами они говорят, что наступит день, когда они ответят, за хорошее и за плохое. Обязательно.

Где вы были вчера, те, кто вроде как заступается за Жапарова или высмеивает Ташиева, разжигает вражду между ними? Ташиев же был на стороне Жапарова, когда последний переживал тяжелые времена. А вы?

Да, Ташиев говорит открыто. Как есть. Есть у него недостатки. Возможно их много. Но может это происходит из-за нас? Говорим – лови этого, взгляни на того, этот незаконно работал. Требуем, чтобы рассказал народу. Что было сделано? Дай информацию! Ведь все это ваше же требование.

Если бы Ташиев не смог проявить волю, все эти подозреваемые ходили бы на свободе. Он борется с коррупцией, уже нажил себе врагов, есть угроза безопасности, но не хотят ли эти люди присудить авторство проделанной работе другому человеку? Если Ташиев оступится, то Жапаров оступится раньше…

Разумные люди понимают, что в написанных умниками текстах есть смысл между строк… Надо быть осмотрительными… Все мы кыргызы. Всем нам нужен мир.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org