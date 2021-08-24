Члены ОДКБ будут укреплять таджикско-афганскую границу и усилят армию Таджикистана

23 августа под председательством президента Республики Таджикистан, председателя Совета ОДКБ Эмомали Рахмона прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности.

О чем говорили члены ОДКБ?

В работе сессии приняли участие главы стран ОДКБ и в качестве приглашенного участника - президент Узбекистана.

По информации секретариата ОДКБ, главы государств с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны. В ходе сессии было отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободное волеизъявление всего афганского народа.



Государства - члены ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам с учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки для создания опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии.

Будет ускорена работа по принятию межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы.

Члены совета коллективной безопасности договорились обсудить тему Афганистана на саммите в Душанбе 16 сентября.

Помощь Таджикистану

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что в ОДКБ максимально серьезно воспринимают угрозы, исходящие с территории ИРА, в связи с чем тщательно отслеживают обстановку в Центрально-Азиатском регионе.



"ОДКБ прорабатывает практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. Так, в ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу", - рассказал Зась.

При этом генсек обратил внимание на необходимость оказания государству военно-технической помощи.

"На сегодняшний день таджикские пограничники, вооруженные силы достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана", - отметил Зась.

Отслеживание событий

В ОДКБ следят за событиями в районе Панджшерского ущелья на территории Афганистана, остающегося последним оплотом антиталибских сил.

Генеральный секретарь ОДКБ выразил убежденность в том, что стороны должны воздержаться от силовых мер и высказался за достижение компромисса переговорным путем.

"Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - сказал он.

Станислав Зась назвал преждевременными оценки, связанные с выполнением талибами обещаний, касающихся борьбы с производством и транспортировкой наркотических средств.

"Если сейчас эти обещания [снижение наркотрафика] будут выполняться, конечно, мы это можем только приветствовать. Надеемся, что они будут выполняться", - заявил он.

Взаимодействие ОДКБ и НАТО

Генсек ОДКБ отметил, что считает целесообразным сотрудничество с альянсом по ряду проблем, включая афганскую.

Вместе с тем генеральный секретарь ОДКБ констатировал неготовность Брюсселя к диалогу.

"Если говорить о взаимодействии с НАТО, то мы давно высказывали готовность к развитию по всем актуальным для наших организаций вопросам, угрозам, в том числе по Афганистану. К сожалению, со стороны государств - членов НАТО такой готовности не проявлено. Хотя я считаю, такой диалог, такое взаимодействие пошли бы только на пользу локализации тех угроз, которые исходят из этой ситуации в Афганистане", - сказал Станислав Зась.



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