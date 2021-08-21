Бектур Асанов: Не верю словам Фарида Ниязова о том, что он подвергся гонениям

Бишкек, "Саясат. kg". Потому что народ знает, что группа во главе с Атамбаевым в свое время безмерно устраивала гонения.

— Господин Бектур, Фарид Ниязов заявил, что гражданство было законно выдано Орхану Инанды, а выдвинутые в отношении него обвинения воспринял как продолжение политических гонений. Какого вы мнения по этому поводу?

— Не знаю, законно или незаконно было выдано кыргызское гражданство Орхану Инанды. Потому что на руках у меня нет соответствующих документов. Поэтому комментировать этот вопрос не могу. Но я не верю словам Фарида Ниязова о том, что он подвергается политическому преследованию. Потому что народ знает, что группа во главе с Атамбаевым в свое время безмерно устраивала гонения. Придя во власть, они делали что хотели. Поэтому не верю словам Фарида Ниязова о том, что это продолжение гонений. У Фарида Ниязова хватает и других преступлений. Несмотря на это, он пытается себя оправдать.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org