Турсунбай Бакир уулу: Эти 500 студентов окончат учебу, вернутся на родину, займут высокие должности и станут сторонниками нашей страны

Бишкек, "Саясат. kg". Желание отучить 500 студентов – это дальновидный дипломатический, политический ход!

— Господин Турсунбай, наша власть проявила великодушие, решив выдать 500 студенческих виз и принять 1200 беженцев?

— Желание отучить 500 студентов – это дальновидный дипломатический, политический ход! Кто отберет 500 студентов и направит в Кыргызстан? Правительство Талибана или Министерство образования. Эти 500 студентов окончат учебу, вернутся на родину, займут высокие должности и станут сторонниками нашей страны. Потому что в Афганистане мало у кого есть высшее образование…

— Люди опасаются, что в ряды беженцев могут затесаться террористы.

— Почему стараются выставить Талибан как террористов? Разве вы слышали о нападении исламского движения Талибан на соседние страны? Напротив, так называемый светский Таджикистан напал! Недавно в Москве талибы заявили: «Не пустим в страну террористические организации из других стран, не будем нападать на соседние страны». Талибы даже объявили войну ИГИЛ, тем, кто хотели организовать новую базу в Афганистане. Какая другая исламская сила выступила против ИГИЛ? Я думаю, люди путают Талибан с ИГИЛ и считает их «террористической организацией»…

— Саакашвили предположил, что талибы на этом не остановятся, их следующей целью станет Центральная Азия. Как вы это прокомментируете?

— У Саакашвили европейский, христианский менталитет, и он дилетант в вопросах Центральной Азии и мусульманских стран. Саакашвили так высказался, чтобы смягчить позор, с которым столкнулись США и созданные ими афганское правительство, вооруженные силы. Мы все знаем, что Саакашвили проамериканский политик.

Талибы освободили свою родину – добились цели. Зачем им Центральная Азия? Народ Афганистана давно устал от войн. Афганистан лидирует по числу вдов и сирот. В 1999 году я вел переговоры в Кабуле с Талибаном и ИДУ. Тогда мне хотелось плакать от многочисленности сирот и вдов. Народ Афганистана имеет право жить счастливо. Я не могу понять, почему в глазах Саакашвили Талибан предстает как агрессор.

— Не придут ли в Центральную Азию террористические группировки, воодушевленные успехом Талибана?

— И США, и Западная Европа, и Россия, и Китай убедились в том, что Талибан является политической силой, которая держит свое слово. Талибан пообещал пресечь деятельность других террористических групп. Нужно использовать талибов, «клин клином вышибают».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org