Хашим Зайналиев: У Фарида Ниязова могут быть многочисленные коррупционные дела, о которых не знает общественность

Бишкек, "Саясат. kg". Разве этот человек был глух и слеп, когда Сапар Исаков, шофер из окружения А. Атамбаева проворачивали коррупционные дела?
— Найдется ли за 30 лет независимости Кыргызстана, в том числе за 7 лет правления А. Атамбаева человек, который не замарал руки на государственной службе? Конечно нет. Фарид Ниязов и шофер на протяжении 6 лет правили страной, решали государственные вопросы, в том числе кадровые. Не ошибемся, если у этого человека могут быть коррупционные дела, о которых не знаю ни я, ни вы. Разве этот человек был глух и слеп, когда Сапар Исаков, шофер из окружения А. Атамбаева проворачивали коррупционные дела? Одним словом, все они «ели из одной тарелки». Что касается обвинений в сторону ГКНБ по поводу выдачи гражданства Орхану Инанды, то он намерен выйти на свободу, намекнув, что Фарид Ниязов не причастен к этому делу.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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