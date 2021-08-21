Аскар Акаев о ситуации в Афганистане: Террористы желают построить в нашем регионе исламский халифат

Он считает, что после прихода к власти в Афганистане талибов другие террористические организации могут повернуть своё внимание на страны Центральной Азии.
Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев в интервью «Российской газете» выразил свое мнение о ситуации в Афганистане. Он считает, что после прихода к власти в Афганистане талибов другие террористические организации могут повернуть своё внимание на страны Центральной Азии.
«Дело в том, что в северных провинциях Афганистана нашли приют многотысячные бандформирования и террористические группировки из числа выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других республик, которые имеют богатый опыт боев в Сирии, Ливии и Ираке в составе ИГИЛ и других террористических организаций. Они давно вынашивают планы построения Исламского халифата в Средней Азии. Вдохновленные стремительной и легкой победой «Талибана», они в первую очередь могут устремиться в Среднюю Азию», — сказал А. Акаев.
Экс-президент напомнил, что Кыргызстан уже сталкивался с такой угрозой. В 1999 году в страну проникли боевики, которых удалось ликвидировать совместными с Россией и Узбекистаном усилиями. Именно после этих событий страны оценили опасность, исходящую от террористических организаций, и создали ОДКБ и Антитеррористический центр.
«Так что если сегодня какие-либо террористические силы из Афганистана попытаются дестабилизировать обстановку в Средней Азии, то они несомненно получат сокрушительный отпор коллективных сил стран ОДКБ и ШОС. Надо отдать должное превентивным действиям России со своими среднеазиатскими союзниками по ОДКБ, проведенным учениям, которые наверняка надолго охладили горячие головы боевиков на афганской территории. Но в дальнейшем, конечно же, потребуются объединенные действия антитеррористических сил стран ОДКБ и ШОС, которые отрабатывались в последние два десятилетия», — добавил Акаев.
Напомним, атаки талибов начались с выводом сил НАТО из Афганистан с 1 мая. Талибы 15 августа заявили о взятии Кабула и полном контроле Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.
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Источник: argument.kg, gezitter.org
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