Руслан Тагаев, член партии «Мекенчил», политолог: «Большое достижение — обретение независимости»

Несмотря на трудности, народ ощутил вкус свободы, заявил о себе миру.



— Чего мы добились как независимая страна?

— После развала Советского Союза наша страна столкнулась с трудностями. Были закрыты международные предприятия, народ остался без работы. Несмотря на трудности, народ ощутил вкус свободы, заявил о себе миру. Главное наше достижение – обретение независимости. В данное время в парламенте выделяется место членам партии, политическая борьба идет культурно. Политическая конкуренция повышает качество управления, законотворчества. Не ошибемся, если назовем это достижением. Растет новое политическое поколение. Конечно, такие процессы позволят найти Кыргызстану место в мировой политической арене.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №61 от 20.08.2021 / стр. 6, gezitter.org

