Орозбек Молдалиев, общественный деятель: «Нет никакой угрозы со стороны талибов для Кыргызстана»

О.Молдалиев: Многие политологи, в том числе иностранные, пугали нас прогнозами о том, что если талибы захватят Кабул, то следом они возьмут Центральную Азию.



— Господин Орозбек, таят ли в себе угрозу талибы в Афганистане для нас?

— Многие политологи, в том числе иностранные, пугали нас прогнозами о том, что если талибы захватят Кабул, то следом они возьмут Центральную Азию. А на деле у талибов нет такой цели. Талибан в 1996 году взял Кабул. С тех пор они не нападали на другие страны. Стараются укрепить собственную власть. Они официально заявили миру о том, что ни на кого нападать не будут. Но во время баткенских событий 1999 года на нас напали члены Исламского движения Узбекистана, после того, как отучились на тренировочной базе в Афганистане. У них была база и в Таджикистане. Возможно они позволят таким группам размещаться у себя. В любом случае, талибы придерживаются экстремистских, радикальных взглядов, они настаивают на том, что надо установить исламское государство.

— Поэтому Саакашвили пугает нас тем, кто они могут напасть на нас?

— Они знают, что если совершат военное вторжение в Центральную Азию, то ОДКБ даст отпор. Поэтому продолжат действовать как террористическая группа. Открытой войны, как раньше, сейчас нет. Везде гибридная война. Появляются люди в зеленых камуфляжах. Они могут сотворить беспорядки. Мы видели Украину. Устроили суматоху в Крыму, свергли власти. Есть люди с такими целями. Но Кыргызстану ничто не грозит.

Источник: газета «Азия news» №32 от 19.08.2021 / стр. 1, gezitter.org

