Орозбек Молдалиев, общественный деятель: «Нет никакой угрозы со стороны талибов для Кыргызстана»

О.Молдалиев: Многие политологи, в том числе иностранные, пугали нас прогнозами о том, что если талибы захватят Кабул, то следом они возьмут Центральную Азию.
— Господин Орозбек, таят ли в себе угрозу талибы в Афганистане для нас?
— Многие политологи, в том числе иностранные, пугали нас прогнозами о том, что если талибы захватят Кабул, то следом они возьмут Центральную Азию. А на деле у талибов нет такой цели. Талибан в 1996 году взял Кабул. С тех пор они не нападали на другие страны. Стараются укрепить собственную власть. Они официально заявили миру о том, что ни на кого нападать не будут. Но во время баткенских событий 1999 года на нас напали члены Исламского движения Узбекистана, после того, как отучились на тренировочной базе в Афганистане. У них была база и в Таджикистане. Возможно они позволят таким группам размещаться у себя. В любом случае, талибы придерживаются экстремистских, радикальных взглядов, они настаивают на том, что надо установить исламское государство.
— Поэтому Саакашвили пугает нас тем, кто они могут напасть на нас?
— Они знают, что если совершат военное вторжение в Центральную Азию, то ОДКБ даст отпор. Поэтому продолжат действовать как террористическая группа. Открытой войны, как раньше, сейчас нет. Везде гибридная война. Появляются люди в зеленых камуфляжах. Они могут сотворить беспорядки. Мы видели Украину. Устроили суматоху в Крыму, свергли власти. Есть люди с такими целями. Но Кыргызстану ничто не грозит.
Источник: газета «Азия news» №32 от 19.08.2021 / стр. 1, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!