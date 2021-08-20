Появились стороны, готовые привезти в Кыргызстан Курманбека Бакиева

Надеюсь, он прочтет и отреагирует. Я с ним не говорил об этом. Так что будем ждать

Бывший-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков заявил о своей готовности привезти в Кыргызстан экс-президента Курманбека Бакиева.

Отвечая на вопросы АКИpress, он сказал: «Это мое личное мнение. Я через СМИ делаю это предложение президенту Садыру Жапарову. Надеюсь, он прочтет и отреагирует. Я с ним не говорил об этом. Так что будем ждать».

— С какой целью делаете такое предложение?

— Ранее были проведены переговоры с экс-президентом Аскаром Акаевым с целью объединения кыргызского народа, призыва к миру и согласию. Если руководство страны хочет объединения, то надо и Бакиева привезти. Его нужно допросить по Кумтору, я так считаю.

Его причастность к Кумтору как и у Акаева — политическая вина у них есть. Они не составляли договор, но они прозевали и соглашения, как оказалось, были невыгодными для нашей страны. Поэтому они несут политическую ответственность. Акаев за это попросил прощения.

Было бы хорошо, если Бакиев приедет и расскажет, кто составлял это соглашение. Ведь в соцсетях пишут, что главным автором проекта был Акылбек Жапаров. Хорошо было бы, если это подтвердит Бакиев. Тогда уголовная ответственность легла бы на Акылбека Жапарова, а политическая — на Бакиева.

— Кроме Кумтора, на Бакиева возбуждены другие уголовные дела, он заочно осужден...

— Как приедет, он сразу сядет в СИЗО ГКНБ. После завершения допросов по Кумтору остается дело по апрельским событиям. По ним будут проведены разбирательства, далее он попросит прощения и на основе помилования может выйти.

Нужна всего лишь политическая воля Садыра Жапарова. Это решит президент. Он же смог решить с Акаевым. А почему он не может решить вопрос с Бакиевым?

Разница только в том, что в отношении Акаева не было приговора. Он приехал, взял политическую ответственность и улетел. В отличие от него Бакиев будет посажен в СИЗО ГКНБ и через некоторое время выйдет на свободу по процедуре помилования. Для него это очень хороший вариант, чем остаться на всю жизнь в Минске.

Если Жапаров согласится, то, думаю, и Бакиев согласится.

— Как эти переговоры будут проходить, если получите одобрение?

— С Бакиевым после 2005 года я не связывался. Поеду в Минск, поговорим как государственные мужи. Я ему все объясню. Думаю, он согласится.

Курманбек Бакиев был президентом в 2005-2010 годах. Покинул страну после событий 7 апреля 2010 года.

Военный суд страны в июле 2014 года приговорил бывшего президента Курманбека Бакиева, бывшего главу СГО Жаныша Бакиева и бывшего премьер-министра Данияра Усенова к пожизненному лишению свободы по делу по событиям 7 апреля 2010 года. Суд посчитал виновными троих подсудимых в массовом расстреле демонстрантов на площади у «Белого дома».

Все трое осуждены заочно, так как находились за пределами Кыргызстана.

Источник: Баракелде, gezitter.org

