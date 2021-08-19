Исабеков - Акаеву: Кто восполнит украденные млрд долларов и ущерб экологии?

Поэтому я набрал перечень вопросов, и прошу их опубликовать, чтобы общественность могла получить ответы хотя бы таким образом.

Кто лоббировал создание "Центерры" в ущерб интересам Кыргызстана? Кто восполнит в бюджет страны украденные миллиарды долларов, непоправимый ущерб экологии? Эти и ряд других острых вопросов экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков решил задать первому президенту КР Аскару Акаеву.

Исабеков в разговоре с VB.KG объяснил, что во время пребывания Акаева в стране он не смог встретиться с ним лично (в силу своего нахождения в больнице). Потому экс-вице-спикер ЖК выступил с вопросами по работе "Кумтора" публично. Так же гласно он рассчитывает получить на них ответы.

"Акаев навестил своих родных и раньше времени уехал. Не дав никаких ответов. Поэтому я набрал перечень вопросов, и прошу их опубликовать, чтобы общественность могла получить ответы хотя бы таким образом", - отметил Исабеков.

Далее публикуем перечень вопросов:

1. Кто привел в КР Бориса Бирштейна и почему Вы сразу дали ему большие привилегии и неприкосновенность? (кабинет на 7-этаже, госсоветник, неприкосновенность).

2. Почему добычу золота в Кумторе отдали канадской компании "Комеко", причем подписали соглашение в Торонто, хотя другие международные компании ( Н: турецкая фирма) предлагали лучшие, выгодные для Кыргызстана предложения?

3. Где и куда дели золото (1801 кг), которое без документов загрузили в самолет Бирштейна?

4. Почему канадцы разрабатывая, добывая золото в Кумторе были освобождены от налогов и таможенных сборов, а также за использование воды и экологических платежей, кроме налога на прибыль через 10 лет. Знали ли Вы о том, что канадцы умышленно завышая расходы, не платили даже этот налог на прибыль?

5. Почему на 10070 га земли, которую получили в 1992 году не были четко определены границы, что они дополнительно, самовольно брали еще сотни га земли?

6. Построили завод, взлетную площадку, соц. городок, хвостохранилища, склады, гаражи, базы, дороги и другое. А 10070 га земли не перевели в категорию "промышленная", соответственно канадцы оплатили с 1992г. до 2005г. всего около 7000 $ США земельного налога за 10070 га. Пришлось с большим трудом мне добиваться оплаты земельного налога на сумму более 3000 000 долларов США через судебных разбирательств.

7. Почему лицензии стоили всего 300 сомов за разработку месторождения Кумтор?

8. По Вашему указанию Премьер-министр Н. Исанов сопровождал Бирштейна и при аварии погиб только Н. Исанов, а Бирштейн тогда улетел через Андижан, не возвращаясь в Бишкек. Можете объяснить эту ситуацию?

9. Знали ли Вы, сколько инвестировала "Комеко" в проект "Кумтор"? (Было то всего 40 млн. долларов США). Кумтор можно было бы разрабатывать самим, так как канадцы получив месторождения, поставив в залог, получили кредит в банке и построили фабрику.

10. Вы знали, что "Комеко" и "Сиабеко" как родные сестры. "Комеко" раньше золотом не занималось. На мой взгляд, убедившись в продажности руководства нашей страны, чтобы урвать абсолютное большинство золота в КР, Бирштейн и его сподвижники навязали нам "Комеко" в компаньоны. Бирнштейн в некоторых странах был "персоной нонгрант".

11. В генеральном соглашении и в других документах были утверждены ТЭО "Кумтора" с указанием общей стоимости ввода фабрики в эксплуатацию. Для кого перед открытием фабрики завысили стоимость на 165 600 000 $ США?

12. Почему договор с "Комекой" был только на золото, где серебро и другие металлы?

13. Кто инициатор "реструктуризации" "Кумтора" и создания "Центерры" и ее регистрации в Канаде, а не в Кыргызстане?

В "Центерру" (Премьер-министр Н. Танаев подписал 31.12.2003г.) КР вошла "Кумтором" запас которого 716 тн, месторождения

14. "Бороо" и "Гацурт" Монголии и "Рен" в штате Невада США. А запасы золота этих трех месторождений вместе взятых были 5,5 раз меньше чем в "Кумторе". При этом у нашей Республики почему-то с 66,75% акций стала только 33,33%. Кто предложил Вам и лоббировал создание "Центерры" в ущерб интересам КР? Назовите их фамилии. А также при создании "Центерры", кто из наших руководителей стал владельцем 8,4% акций?

15. В 2004 году без особых необходимостей (не было никаких природных катаклизмов и экономических больших кризисов) продали 18% акций в "Центерре" за 87 млн. канадских долларов известной "Комеке", которая стала фактически хозяйкой кыргызского золотого запаса, владея больше половины акций, а за брокерские (посреднические) услуги оплатили 2м евреям 10 млн. $, при этом с них не удержали даже 1го тыйына налогов. В результате чего у нашей страны остались всего 15,6 % акций.

16. В 1998 году произошла авария с цианидом в с. Барскоон Жети-Огузского района. Сильно пострадала экология, 48 беременных женщин лишились детей в утробе, много погибло домашнего скота, рыб в озере. Никто не покупал Иссык-Кульскую сельхозпродукцию. В том году не было ни одного туриста на Иссык-Куле. Созданная Вами комиссия, в угоду "канадских инвесторов" оценила ущерб только на сумму 4,4 млн. долларов. Пострадавших жителей 5-ти сел Жети-Огузского района (Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Барскоон, Тамга, Тосор) обманули, не оплатили даже эту маленькую компенсацию. А сколько канадцы получили страховую сумму за эту аварию и куда делись эти компенсационные 4,4 млн. долларов США?

17. Почему Кыргызстан имея огромную массу акций (77401768 штук) с 1992г. до 2009 года получил всего 10 млн. долларов дивидендов?

18. Можете объяснить причину не выплат канадцами с 1992 года рабочим страны больничные листы и доплаты за высокогорный коэффициент?

19. Много граждан страны погибли и стали инвалидами. Из-за чего не возбуждались уголовные дела и не оплачивались компенсации? Никто из руководителей проекта "Кумтора" не привлечен к ответственности.

20. Канадцы в процессе производства, абсолютное большинство товаров, а то и услуг закупали за рубежом, включая цемент, строительные материалы, фрукты, овощи, мясо-молочную продукцию по завышенным ценам. Хотя они обязаны были в первую очередь приобретать товары производимые в Кыргызстане, тем более экологически чистую сельхозпродукцию. Долгое время на работу в "Кумторе" приглашались большое количество иностранцев, когда были эти специалисты в стране. А эти иностранцы в 10 раз больше получали зарплату чем кыргызстанцы, даже при выполнении одинаковой работы. Объясните, почему Правительство во главе с Президентом КР А. Акаевым умышленно закрывали глаза на эти проблемы в ущерб нашего государства?

21. Вы только словесно извинились перед кыргызстанцами через столько лет за преступно- халатные отношение в проекте "Кумтор". А кто восполнит в бюджет страны украденные миллиарды долларов, непоправимый ущерб экологии, ответит за погибших и ставших инвалидами?

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