Иманкадыр Рысалиев, эксперт: «Талибан победил… что дальше?»

Почему это случилось так быстро?
Весь мир стал свидетелем позорного бегства американцев из Афганистана. Двадцать лет Америка пыталась победить Талибан, двадцать лет строила афганское государство и армию по американским стандартам. И что в итоге? Марионеточное правительство рухнуло как карточный домик…
Возникает масса вопросов:
• Почему это случилось так быстро?
• Как и на что были потрачены свыше триллиона долларов. В самой Америке конгрессмены ставят вопрос по-другому… Кем, как и когда были разворованы деньги американских налогоплательщиков?! И это будет предметом долгих разбирательств по примеру нашего Кумтора.
• Почему именно и только Талибан оказался в роли освободителя от американской оккупации?
• Почему большинство населения Афганистана поддерживают Талибан с их жесткими порядками ислама?
• Будет ли Талибан, как и раньше запрещать женщинам получать образование, не разрешать им выходить из дома без сопровождения мужчин и без чадры?
• И что вообще на практике будет означать Исламский Эмират в свободолюбивом Афганистане?
• С оружием Талибан не придет в страны Средней Азии, но кто им сможем помешать распространять идеологию среди мусульман Средней Азии и России?
• Почему претендующая на роль мирового гегемона Америка, за двадцать лет так и не смогла победить религиозный Талибан?
Полные и исчерпывающие ответы мир воочию получит в ближайшем будущем… но уже сегодня можно и нужно озвучить очевидные ответы:
• Все поедающая ржавчина коррупции, как афганского марионеточного режима, так и самих американцев, бесконтрольно тративших деньги американских налогоплательщиков, и есть основная причина позорного поражения и недовольства афганского народа.
• Жизнь простых людей не изменилась к лучшему, только небольшая кучка вождей и политиков сумела обогатиться и вывезла деньги за пределы Афганистана.
• Самую большую угрозу идеология Талибана представляет для семейно-кланового режима Рахмона и диктатора Туркмен баши. Никакая армия не сможет и не будет защищать диктаторов от их собственного народа, жаждущих справедливой и честной власти.
• Нынешние кыргызские правители должны понять простую истину -Таджикистан очень ненадежная защита от Талибана, завтра уже таджикский Талибан может оказаться у наших границ…
• Именно это самая большая опасность, от которой нас может спасти только вооруженный народ, который пока еще верит своим правителям.
• Уже сегодня надо проработать вопрос, чтобы все призывники из Баткенской области служили на кыргызско-таджикской границе, на территории своих сел и кишлаков, и после демобилизации продолжали служить по контракту. Надо позаботиться о том, чтобы у отрядов самообороны в селах на границе был весь комплект современного вооружения.
• Мы, кыргызы, совершившие три революции, в отличие от наших соседей, не боимся вооружать собственный народ и в этом наша сила.
• Наши правители должны дорожить верой народа в справедливость и чистоту власти… если эта вера будет утеряна, то будет потеряна и вера в завтрашний светлый день Кыргызстана, со всеми вытекающими последствиями афганизации страны.
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 18.08.2021 / стр. 3, gezitter.org
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