Эрнест Карыбеков: Если не установить жесткую вертикаль власти, опираясь на военное положение, эти продолжат позорить президента, усилится недовольство властью

Бишкек, "Саясат. kg". Находящиеся во главе государства вынуждены по любым вопросам обращаться к погрязшим в коррупции министерствам, ведомствам, работающим там сотрудникам.

— Господин Эрнест, заметно ли старание президента оправдать доверие народа или он тратит время впустую?

— Президент прикладывает большие усилия, чтобы оправдать доверие народа. Но эти шаги ситуативные, это «ручное управление». Такие методы недолго продлятся и не дадут результат. Есть не только субъективные, но и объективные причины. Формировавшаяся в Кыргызстане за 30 лет система правления не подлежит ремонту. Неважно, кто придет во главу государства, он не может эффективно управлять. Напротив, государство управляется из низов. Находящиеся во главе государства вынуждены по любым вопросам обращаться к погрязшим в коррупции министерствам, ведомствам, работающим там сотрудникам. Последние вовсе работают на коррупционеров, а не в интересах страны.

Чтобы не быть голословным, приведу пример. 27 августа намерены провести заседание Совета безопасности по энергетике. Сценарий заседания Совета безопасности будут писать в низах, а информацию им подготовит энергомафия. Огорчает то, что президент будет говорить то, что ему подготовят. 30 раз проходило заседание Совета безопасности и на протяжении 30 лет идут разговоры о наличии коррупции в энергетической отрасли. Но до сих пор не назвали ни имя, ни фамилию коррупционера. Напротив, при помощи президента обычно снимают 1-2 хорошо работающих, противодействующих коррупции сотрудников.

Еще один пример, отправились на ТЭЦ-2 и устами президента говорят: «Построим ТЭЦ-2». Если подумать, первая ТЭЦ зависима от импортных энергоресурсов, мы отстроим еще одну такую? А есть ли у них на уме такие понятия, как государственная, национальная безопасность? Сейчас в Бишкеке одна ТЭЦ работает на угле, а выработанная на газе электроэнергия будет стоить в два раза дороже. Какой дурачок это предлагает президенту?! Они допустили снижение уровня воды на Токтогульском водохранилище ниже регламента, сославшись на природу, убедили в этом президента. Можно еще привести немало примеров. Хотя бы про тех, кто хотел купить машины за 60 млн сомов.

Короче говоря, выставляют Садыра Жапарова в дурном свете перед народом. Надо разрушить систему, где правят с низов, ввести систему, где правят верха. Для этого президент должен установить жесткую вертикаль власти. Не нужно оглядываться на реакцию исполнительной власти, нужно отдавать прямой приказ. Президент это может сделать посредством Совета безопасности. Нужно поскорее разработать и утвердить положение Совета безопасности. В аппарат (секретариат) Совета безопасности нужно брать выдающихся, «штучных» экспертов, специалистов (способных отстаивать безопасность страны в разных направлениях: оборона, экономика, продовольствие, информационная безопасность, энергетика и т.д.). Например, есть спецы, способные остановить министра экономики и финансов. Есть специалисты, способные наладить информационную безопасность. Нынешнюю ситуацию в стране можно сравнить с военным положением. Если учесть кризис, пандемию, ситуацию в регионе и в мире. Если не установить жесткую вертикаль власти, опираясь на военное положение, эти продолжат позорить президента, усилится недовольство властью. Чтобы сохранить власть и усилить ее, не нужно ждать конституционные законы, выборы, новых депутатов, президент сейчас должен воспользоваться Советом безопасности. Иначе не получится использовать государственную машину в интересах народа, страны! Нужно ввести новое положение Совета безопасности, собрать специалистов. Первое заседание должно касаться безопасности страны в целом: в каком положении Кыргызстан, каковы угрозы, каково влияние глобальных и региональных центров управления, как можно добиться внутренней дружбы, как исправить условия жизни народа, как обеспечить безопасность страны и народа. С учетом всего этого нужно обнародовать новую доктрину безопасности Кыргызстана!

Конечно, к этим вопросам относятся и вопросы сохранения власти и усиления. Другого пути нет. Нам всем нужно помочь президенту в переходе к эффективному государственному управлению.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org