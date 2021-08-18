Этнические кыргызы гражданство ждут годами, а туркам его дали на раз-два

Вместе с тем, нужно четко понимать, что гражданство Инанды – это лишь верхушка айсберга.

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, который находится под следствием в рамках целого ряда уголовных дел, неожиданно решил прокомментировать самое свежее из них. А именно дело о незаконном получении кыргызского подданства гражданами Турции.

По словам Ниязова, "дело совершенно безосновательное и с юридически безграмотными обвинениями" , в том числе в его адрес как бывшего председателя комиссии по гражданству при президенте.

При этом в своем обращении экс-рукаппарата основной упор делает на тот факт, что получение гражданства президентом школы "Сапат" (бывший "Себат") Орханом Инанды в 2012 году проходило без нарушения закона. Очечидно, что Фарид Ниязов пытается выстроить свою публичную защиту вокруг персоны Инанды, поскольку эта тема все еще свежа в памяти общественности.

Вместе с тем, нужно четко понимать, что гражданство Инанды – это лишь верхушка айсберга. Ниязов вместе со своим шефом – бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым - оставили Кыргызстану в наследство нерешенную проблему в отношениях с Турцией.

Помните, когда и из-за чего они испортились? В 2016 году, после попытки военного переворота организация FETO была признана судами Турции террористической, а ее участники, соответственно, террористами. Так вот, в том же 2016 году Алмазбек Атамбаев и его команда решили принять в гражданство десять турков. С какой стати, непонятно. Этнические кыргызы ждут гражданство годами, а гражданам Турции его вдруг выдали просто так.

Очевидно, скорость принятия турецких подданных в кыргызское гражданство объясняется тем фактом, что за них хлопотал Орхан Инанды – один из лидеров FETO в Центральной Азии. Его, как известно, осудили управление вооруженной террористической организацией на более чем 20 лет лишения свободы.

К слову, сейчас Фарид Ниязов потому и засуетился, что для него дело пахнет очень серьезными обвинениями. Если суд докажет, что он выдавал гражданство террористам и явно с элементами коррупции, то это будет гораздо весомее того, что ему уже инкриминировали.

Причем, пытаясь оправдаться в глазах общественности, а этот информационный вброс рассчитан на широкие массы, Ниязов не приводит ни одного конкретного факта, не ссылается на законы и нормативные акты. Все, что он делает, так это пытается придать делу политическую окраску.

Он заявляет, что политизированным государственным органом стал ГКНБ и советует "заняться реальными проблемами национальной безопасности", к каковым Ниязов, очевидно, не причисляет грязные делишки бывших руководителей государства, умудрявшихся вопреки здравому смыслу привечать членов террористических организаций, давать им легальный статус на территории страны.

Но стоит ли нам слушать советы Фарида Ниязова, который запомнится как не самый мудрый визирь? Как раз из-за Ниязова и подобных ему советников в тюрьме сегодня сидит Алмазбек. Это ведь именно Ниязов в свое время поддержал проект шефа по избранию Сооронбая Жээнбекова в президенты. Преемник, ради которого было сломано столько копий, отплатил черной неблагодарностью и своим правлением привел страну к очередной революции.





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