Атазов: Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова

Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова.

Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова. Такое мнение выразил на своей станице в Фейсбуке депутат Шайлообек Атазов.

«Группа пройдох-аферистов, в один день предавших Атамбаева и в одну ночь — Жээнбекова, готовится осенью предать и Жапарова!!! Необходима люстрация!!! Осенью необходимо провести чистку!!! Пришло время назвать имена предателей! Образованные патриоты и патриотки! Надо объединяться, будущее в опасности!» — пишет Атазов.

Источник: argument.kg, gezitter.org