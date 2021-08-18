Атазов: Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова

Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова.
Предавшие Атамбаева, Жээнбекова аферисты готовы предать и Жапарова. Такое мнение выразил на своей станице в Фейсбуке депутат Шайлообек Атазов.
«Группа пройдох-аферистов, в один день предавших Атамбаева и в одну ночь — Жээнбекова, готовится осенью предать и Жапарова!!! Необходима люстрация!!! Осенью необходимо провести чистку!!! Пришло время назвать имена предателей! Образованные патриоты и патриотки! Надо объединяться, будущее в опасности!» — пишет Атазов.
Источник: argument.kg, gezitter.org
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