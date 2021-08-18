Турсунбай Бакир уулу: Вместо того чтобы бояться Талибана, нужно защищаться от коррупции, трайбализма, зависти и внутренних врагов!

Бишкек, "Саясат. kg". Если Талибан полностью захватит власть, то они не будут прислушиваться к другим странам, а будут придерживаться собственной стратегии.



— Господин Турсунбай, в последнее время появились разговоры о том, что движение Талибан захватило ту или иную провинцию, какие-то земли. Таит ли в себе опасность движение Талибан?

— Кого страшит Талибан? В первую очередь боятся США и Россия, которые хотят доминировать над Афганистаном. Во-вторых, опасаются политики и вожди племен, которые нуждаются в деньгах геополитических игроков, в их политической и военной поддержке, при этом преследуя личные интересы, не думая об интересах Афганистана. В-третьих, боятся опиумные и героиновые «короли», другими словами – наркомафия.

— А чего они боятся?

— Во-первых, если Талибан полностью захватит власть, то они не будут прислушиваться к другим странам, а будут придерживаться собственной стратегии. Другими словами, они будут осуществлять независимую политику. Руководство Талибана выразило заинтересованность в сотрудничестве с Китаем, отказавшись от экономической и финансовой поддержки США, Западной Европы и России.

— Сможет ли Талибан установить справедливую власть на захваченных землях?

— Да, Талибан может полностью управлять страной. У них есть опыт, накопленный за 1994-2011 гг. Кроме того, уставший от внешнего правления и бесконечной войны, измученный народ связывает свои последние надежды с Талибаном. Сегодня весь мир признал, что в Афганистане нет иной политической силы, кроме Талибана и с ними вынуждены считаться.

Кем являются талибы? Они как наши верующие предки, патриоты, которые выступали против нашествия большевиков в Средней Азии в 1917 году. Но их на протяжении 70 лет выставляли в дурном свете перед народом, называя «басмачи». Движение Талибан такое же. Только неверующие выставляют мусульман террористами. Например, ИГИЛ – проект этих неверующих.

Талибы же борются за свою родину, за свой народ, за свою религию. США поняли, что бороться с ними бесполезно и неэффективно, ушли, бросив правительство и войска Афганистана. В Кыргызстане не нужны провокаторы, которые пугают талибами. Нам важнее защититься от коррупции, трайбализма, зависти и внутренних врагов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org