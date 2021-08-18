Омурбеку Текебаеву поступило предложение стать послом в Германии

Текебаеву поступило предложение стать послом, собраны и отправлены на рассмотрение в Германию требуемые документы.
Политик, экс-депутат Жогорку Кенеша, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев станет послом Кыргызстана в Германии. Об этом радио "Марал" сообщили собственные источники.
По их словам, Текебаеву поступило предложение стать послом, собраны и отправлены на рассмотрение в Германию требуемые документы. Ожидается, что последнее решение по назначению посла выйдет до 10 сентября.
Связаться с самим Омурбеком Текебаевым для не удалось. К слову, в настоящее время послом КР в Германии является Эрлан Абдылдаев, назначенный на эту должность 13 мая.
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