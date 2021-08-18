Сонунбубу Кадырова: Пока рано проявлять сочувствие к Афганистану

Бишкек, "Саясат. kg". Есть у нас привычка затевать странные вещи.

— Госпожа Сонунбубу, могут ли деньги и идеология Талибана устроить суматоху в Средней Азии? Правильно ли мы поступили, решив выдать визы 500 студентам из Афганистана?

— Движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, имеет многолетний опыт военных действий, они видели своими глазами пролитую кровь. Надо держаться от них подальше. Это безграмотные люди, которые не ценят человеческую жизнь. Поэтому не надо спешно проявлять сочувствие Афганистану. Есть у нас привычка затевать странные вещи. Но на этот раз нам нужно проявить сдержанность.

Думаете, казахи и узбеки не додумались до этого? Или мы хотим показаться в их глазах благодетелями? Даже оказывать сочувствие нужно в меру. Пока нужно быть нейтральными. Думаю, за одну или две недели они полностью освоятся. Затем мы проследим, как у них идут дела. В зависимости от этого мы сделаем свои ходы. Афганистан – непростая страна. Борьба там шла двадцать лет. Возможно это временное отступление. И сбежавший президент не будет бездействовать. Вместо того, чтобы оказывать им сочувствие, нам нужно готовить оружие и укреплять границы.

Нам нужно образумиться, укреплять военные позиции. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», — если ситуация ухудшится, конечно, это на нас повлияет. Будут беженцы, даже если мы запретим въезд. Их нельзя пропускать. От них можно ждать дурных последствий.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org