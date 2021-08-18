Сонунбубу Кадырова: Пока рано проявлять сочувствие к Афганистану

Бишкек, "Саясат. kg". Есть у нас привычка затевать странные вещи.
— Госпожа Сонунбубу, могут ли деньги и идеология Талибана устроить суматоху в Средней Азии? Правильно ли мы поступили, решив выдать визы 500 студентам из Афганистана?
— Движение Талибан, которое захватило власть в Афганистане, имеет многолетний опыт военных действий, они видели своими глазами пролитую кровь. Надо держаться от них подальше. Это безграмотные люди, которые не ценят человеческую жизнь. Поэтому не надо спешно проявлять сочувствие Афганистану. Есть у нас привычка затевать странные вещи. Но на этот раз нам нужно проявить сдержанность.
Думаете, казахи и узбеки не додумались до этого? Или мы хотим показаться в их глазах благодетелями? Даже оказывать сочувствие нужно в меру. Пока нужно быть нейтральными. Думаю, за одну или две недели они полностью освоятся. Затем мы проследим, как у них идут дела. В зависимости от этого мы сделаем свои ходы. Афганистан – непростая страна. Борьба там шла двадцать лет. Возможно это временное отступление. И сбежавший президент не будет бездействовать. Вместо того, чтобы оказывать им сочувствие, нам нужно готовить оружие и укреплять границы.
Нам нужно образумиться, укреплять военные позиции. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», — если ситуация ухудшится, конечно, это на нас повлияет. Будут беженцы, даже если мы запретим въезд. Их нельзя пропускать. От них можно ждать дурных последствий.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!