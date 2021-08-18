Алмазбек Акматалиев: Деньги и идеология Талибана могут ввести суматоху в Средней Азии

Бишкек, "Саясат. kg". В Средней Азии разгорится настоящая суматоха, стоит распространить свои идеи и перевести деньги.

Талибам необязательно нарушать границы и вторгаться с оружием на руках. В Средней Азии разгорится настоящая суматоха, стоит распространить свои идеи и перевести деньги. Такое мнение в социальных сетях пишет политолог Алмазбек Акматалиев.

«Сейчас оживленно идут споры – будет нападать Талибан на Среднюю Азию, будет ли оказывать влияние. Слово нападение нам не нужно воспринимать буквально. Под нападением здесь не подразумевается нарушение границы и вторжение танков. Речь о влиянии!

Есть ли в Средней Азии, в том числе в Кыргызстане политико-религиозные силы, которые стремятся к принципам халифата, эмирата? Есть ли в Средней Азии внутренние силы, считающие, что нужно жить по законам шариата?

Кто гарантирует, что пример Талибана не воодушевит их, они не захотят жить по таким же принципам? Насколько в Средней Азии знакомы с идеологией и мировоззрением Талибана? Какие могут составить планы и на какие действия пойти притаившиеся радикалы?

Нам важно найти ответы на такие вопросы. Если мы будем слабы, если не будет единства, если стремление построить национальное государство будет пустословием, то талибам даже не нужно будет осуществлять «физическое» вторжение…

Как только придут идеи, вера и деньги, начнется суматоха в Средней Азии, пожар. Если помните, у нас были кандидаты в президенты, которые в своей программе предлагали построить исламское государство, живущее по шариату. Мы только недавно видели, как эти кандидаты спокойно регистрируются и участвуют в дебатах.

Настал час X», - пишет политолог.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

